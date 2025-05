Путин сделал свой выбор: в ISW объяснили, о чем свидетельствуют массированные комбинированные удары РФ по Украине

Войска РФ в ночь на 26 мая провели один из своих крупнейших ударов беспилотниками и ракетами по Украине, после предыдущих двух ночей таких же рекордных массированных атак. Увеличение запасов ракет, производство дронов и их адаптация демонстрируют приверженность страны-агрессора вести затяжную войну против Украины.

В целом же действия Кремля свидетельствуют, что российский диктатор Путин привержен своей военной цели – достижению полной капитуляции Украины, и готовится к потенциальному будущему конфликту с НАТО. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Цель массированных российских атак

Аналитики отметили, что Россия запустила три из своих крупнейших пакетов ударов дронов и ракет по Украине за последние три дня и в целом восемь массированных атак начиная с января 2025 года.

"Российские удары по Украине продолжают непропорционально сильно влиять на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия запустила более 900 беспилотников за три дня и что усиленные российские удары имеют важное политическое значение", – отметили в ISW.

В частности, украинский лидер 26 мая указал, что кремлевский диктатор Путин предпочитает продолжать войну, а не участвовать в содержательных мирных переговорах, и что нет никаких доказательств того, что Москва рассматривает дипломатическое прекращение войны.

Аналитики тоже уверенны, что Россия может наращивать удары по Украине в рамках когнитивной войны, направленной на запугивание украинцев, общее ослабление решимости страны, а также подрыв поддержки Киева со стороны Запада.

Россия хочет "капитуляции Украины"

Глава Службы внешней разведки Украины (СЗРУ) Олег Иващенко заявил, что стратегические планы России по получению полного контроля над Украиной остаются неизменными. По его словам, все украинское разведывательное сообщество согласно с тем, что страна-агрессор пытается взять под контроль всю Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Кроме того, у РФ также есть долгосрочная цель – установить влияние на все постсоветские государства. Кадровый военный разведчик указал, что России понадобится от двух до четырех лет после окончания боевых действий в Украине, чтобы восстановить боеспособность своих войск. При этом способность РФ перевооружить армию после окончания войны в Украине будет зависеть от западных санкций.

ISW тоже продолжает оценивать, что Россия по-прежнему привержена требованиям, которые равносильны полной капитуляции Украины, и она будет продолжать преследовать эту цель до тех пор, пока Путин верит, что может победить Украину военным путем.

"Российское правительство и военные готовятся к возможному будущему конфликту с НАТО. Российские власти недавно возобновили свою многолетнюю риторику, отрицающую законность распада Советского Союза в 1991 году, что, вероятно, создаст условия для России, которые позволят ей в будущем отрицать независимость и суверенитет других бывших советских государств", – также оценивают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия готовит новые наступательные операции, откровенно пренебрегая всеми, кто призывает к прекращению огня. То есть нет никакого намека, что россияне серьезно рассматривают вариант мира и дипломатию.

