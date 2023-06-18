'Путин сможет объяснить россиянам и потерю Крыма': Кулеба ответил на басню Пескова о 'демилитаризации'

Спикер президента РФ Дмитрий Песков выдал, что одна из заявленных целей российской агрессии против Украины – так называемая демилитаризация – "во многом выполнена". Аргументировал он это тем, что на поле сражения с украинской стороны появляется все больше западного оружия.

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На это феерическое утверждение ответил министр иностранных дел Дмитрий Песков. Он набросал для Кремля целый ряд обоснований, которые позволят оправдать в глазах россиян любые поражения, включая потерю Крыма.

Кулеба процитировал заявление Пескова о том, что цель демилитаризировать Украину "фактически во многом выполнена". Обосновал это феерическое утверждение представитель Владимира Путина тем, что все меньше и меньше Украина использует советское оружие , и все больше применяет системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада.

Зарубежная "логика" этого утверждения, убежден Кулеба, подсказывает направления дальнейшего развития риторики экспертов по "отрицательным наступлениям" и "жестам доброй воли".

"В следующих сериях: фактически все задачи СВО выполнены. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является бременем для российского бюджета, нацисты остались только в России, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать Россию сильнее. Россия сильна как никогда", – иронизирует Кулеба.

Он подчеркнул: Путин сможет "продать" россиянам все, даже полное поражение в войне против Украины и потерю оккупированных территорий, включая Крым.

"Вот почему мы правы, когда говорим партнерам, что Путин сможет объяснить россиянам и потерю Крыма, и Украины в целом. Главное для партнеров – не бояться глобальных изменений и не останавливаться в поддержке Украины. Жизнь без современной России возможна. А мы ежедневно работаем над новым оружием для Сил обороны Украины, над укреплением мировой коалиции в поддержку Формулы мира и над восстановлением Украины. Все это будет", – отметил Кулеба.

Ранее сообщалось, что 17 июня Песков сделал феерическое заявление. По словам пресс-секретаря Путина, Россия уже "во многом выполнила" заявленную ранее цель относительно демилитаризации Украины. Мол, советского оружия у украинского войска становится все меньше, а "демилитаризировать" западные вооружения, которые предоставляют Украине партнеры, судя по логике Пескова, Москва и не собиралась.

В начале полномасштабного вторжения РФ Украина, заявил пресс-секретарь российского диктатора, была "очень милитаризована". Теперь же, когда мощь украинской армии выросла в разы, Кремль начал рассказывать, что почти поставил "галочку" у задачи "разоружить" наше государство.