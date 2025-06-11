Путин собрался 'записать' в конституцию пятую область Украины? Ольга Курносова пояснила цели агрессора

Так и не добившись полного контроля над четырьмя областями Украины, которые Кремль "записал" в свою конституцию, он взялся за пятую – Днепропетровщину. Оккупационные войска приблизились к административной границе области и заявили и намерении создать "буферную зону". Созданием такой "зоны" агрессор оправдывает свои небольшие продвижения на Сумщине и Харьковщине.

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Будет ли попытка "записать" в российскую конституцию Днепропетровскую область? Пока вероятность этого крайне мала. Тем не менее, максималистские цели Кремля простираются далеко за границы Украины. Там по-прежнему бредят идеей возрождения Российской империи, в состав которой входили две страны Евросоюза – Польша и Финляндия.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Оккупационные войска вплотную подошли к административным границам Днепропетровской области. При этом мы видим из заявлений официальных лиц Кремля, что для агрессора не стоит вопрос о формальной правомерности наступления на область, не "включенную" в состав РФ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что Россия начала наступление на Днепропетровщину "в рамках создания буферной зоны" в Украине. А первый замглавы комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев пригрозил, что Днепропетровская область "теперь находится в сфере интересов российских военных". Де-факто РФ оправдывает любое территориальное завоевание обычным желанием хищника кушать. Как вы можете объяснить такую наглость?

– На мой взгляд, эта наглость была с самого начала. Почему они захотели Крым? Почему потом захотели ещё четыре области? Как писал Крылов, "ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать". Не знаю, кого могут обмануть все эти "мы включили в конституцию", разве что Трампа. Ведь всегда было понятно, что главная цель Путина – вся Украина, а все остальное было разговорами, не более того.

Вся Украина, может быть, не в качестве присоединенных территорий, но как страна, которая полностью контролировалась бы Кремлем, то есть с марионеточным правительством. Это было всегда главной целью.

Что они делали с 2014 по 2022 год? Тоже пытались максимально продавить эту свою идею. А когда это не получилось, они решили захватить Украину военным путем. Поэтому я всегда говорила, что четыре области плюс Крым – это не то, на чем они остановятся.

И даже Украина не является конечной целью. Цель Путина, если его не остановить – это попытка на первом этапе максимально восстановить Советский Союз, а потом желательно ещё и продвинуться в Восточную Европу. Я не говорю, что эти цели они собираются достигать исключительно военными методами. Они используют свою информационную экспансию и другую.

Кстати, давайте еще вспомним, как Мединский угрожал на переговорах: если сейчас вы не согласитесь признать российскими четыре области, то в следующий раз это будет пять или шесть областей. Собственно, в этом направлении все и движется. Вспомним также то, что они периодически несут на своих каналах – Одесса, лишить Украину выхода к Черному морю и далее по списку. К сожалению, Путина можно остановить только силой. Ничто другое его не остановит.

– По вашему мнению, готов ли Кремль "присоединить" Днепропетровщину точно так же, как сделал это с четырьмя областями Украины и с Крымом? Или в этом уже нет необходимости, поскольку маски уже сняты?

– Я думаю, что пока они этого точно не будут делать. Путин уже несколько раз заявлял о создании каких-то буферных зон и так далее. Поэтому все, что они будут делать на Харьковщине, Днепропетровщине или Сумщине, будет оправдываться санитарной зоной. Думаю, формально они будут объяснять это именно так.

– Вы упомянули об Одессе, которая фигурирует на пропагандистских каналах. Насколько для Кремля актуальна тема завоевания "новороссии"? По-прежнему ли Кремлю нужна идеологическая, псевдоисторическая основа для своей агрессии?

– Это ведь тоже оправдания. Давайте вспомним, что Мединский нес в Стамбуле. Он вообще вспоминал Полтавскую битву, Швецию и далее по списку. Российская империя была большая. К ней принадлежала Польша и Финляндия. Если послушать их, то они завтра и в Польшу, и в Финляндию пойдут ровно с теми же лозунгами – "это наши бывшие земли, давайте присоединяйтесь!" Они могут нести все, что угодно, этот надо понимать.

– Вы сказали, что Украина не является конечной целью страны-агрессора. Мы видим, какие неоднозначные заявления делает новый президент Польши Кароль Навроцкий. В частности, он вспомнил о Волынской трагедии в контексте возможного вступления Украины в ЕС и НАТО. Считаете ли вы, что новое польское руководство де-факто демонстрирует неадекватность перед лицом реальной опасности России для этого государства?

– Давайте не забывать, что пан Навроцкий сам является историком. Нельзя считать, что он недооценивает российскую угрозу, потому что он был последовательным антикоммунистом. Что касается Волынской трагедии, то действительно было бы очень полезно совершить каике-то шаги, чтобы эту черную страницу во взаимоотношениях Украины и Польши перевернуть и дальше продолжать развивать добрососедские отношения.

Мне кажется, не стоит негативно оценивать эти заявления. В конце концов, это действительно является проблемой, которая живет в сознании поляков. Поэтому, конечно, что-то надо сделать, чтобы это перестало быть камнем преткновения во взаимоотношениях двух стран.

– Но обратите внимание: исторические вопросы становятся препятствием на пути решения актуальных, сегодняшних проблем.

– Но Польша ведь, слава богу, не собирается нападать на Украину. Мы помним, как немцы извинялись за прошлые трагедии. Поэтому я увижу только проявление силы, если Украина извинится за то, что произошло много-много лет назад. Это только улучшит отношения между странами, но никак не ухудшит.

– По состоянию на сегодня российская армия не смогла захватить ни одного областного центра, начиная с 2022 года. Не разрушает ли этот факт все победоносные нарративы Кремля?

– На мой взгляд, у Кремля вообще не может быть никаких победоносных нарративов. Но, к сожалению, это не означает, что они будут меньше пытаться бомбить или меньше пытаться делать. Да, мы прекрасно понимаем, что единственное, что они могут – это уничтожать мирные украинские города. И даже те небольшие поселки, которые они брали – они брали в совершенно разрушенном состоянии. Если посмотреть любой населенный пункт, который они взяли или который находится на грани взятия, то это абсолютные руины.

Если говорить о крупных населенных пунктах, которые были захвачены в самом начале вторжения, то можно предположить, что их кто-то сдавал. Тот же Мелитополь. Там большие вопросы к местным властям, которые в тот момент были в городе. На мой взгляд, необходимые меры не были предприняты. Какие-то города им все-таки удалось захватить, но все это было в самом начале. А дальше началось полное разрушение.

Поэтому никаких успехов они не демонстрируют. Но опять-таки, это их не останавливает. В первую очередь, потому что своему собственному населению они могут навешать какую угодно лапшу. Большинство международной общественности все прекрасно понимает, но, как мы видим, Кремль все равно пытается кого-то запугивать. Я уж не знаю, долго ли все это будет терпеть Трамп. По ходу, никаких жестких мер – по крайней мере, пока – он предпринимать не собирается.