Британский военный аналитик, генерал-майор Королевских ВВС в отставке Шон Белл полагает, что Путин совершает ту же ошибку, что и Гитлер.

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"Во Второй мировой войне нацистская Германия готовилась к вторжению в Британию, но сначала Гитлеру нужно было уничтожить британские Военно-воздушные силы. Битва за Британию поставила Королевские ВВС на колени; однако в гневе на попытки союзников бомбить немецкие города Гитлер убрал ногу с горла Королевских ВВС и переключился на Лондон. Это было иррациональное решение, которое позволило Королевским ВВС оправиться и помогло переломить ход войны", – отмечается в материале Sky News.

По словам британского аналитика, российский президент не имеет военного опыта и его эмоциональные решения бомбить украинскую столицу дефицитными баллистическими ракетами, идут вразрез с военной стратегией: "Волны ракетных обстрелов Киева не приносят никакой военной пользы и не способствуют окончанию войны Россией; это просто действия разочарованного лидера, который стремится выместить гнев на своем упорном противнике".

Как отмечает Шон Белл, чтобы реально поразить цели вроде ПВО, и особенно – в случае с украинскими высокомобильными и рассредоточенными системами – России необходима сложная система определения целей с учетом времени (TST, time-sensitive-targeting), которая включает в себя интеграцию спутниковых снимков с анализом штаба в реальном времени и последующими оперативными ударами: "Для русских – это оказалось неподъемной задачей. Вместо этого Россия делает то, что может – атакует гражданских".