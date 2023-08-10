'Путин совершил слишком много преступлений': Дмитрий Кулеба рассказал, возможны ли переговоры президентов Украины и России за одним столом

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российский диктатор Владимир Путин не может выступать стороной для переговоров между Киевом и Москвой. На фоне тех кровавых и ужасных преступлений, которые совершили оккупанты против украинского народа, садиться за стол переговоров с их главарем не представляется возможным.

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Об этом дипломат рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere Della. Кулеба считает, что для возвращения к дипломатическому диалогу с РФ существует инструмент посредничества, в том числе, таким посредником может выступить Италия.

"Кремль совершил слишком много ужасных преступлений против нас. Есть и другие дипломатические способы вести дела косвенно. Но нам ясно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом", – указал министр.

Глава украинского МИД также считает, что когда речь идет об отказе идти на переговоры с фюрером, никто не говорит о необходимости вести войну, пока одно из государств не будет окончательно разбито, разрушено. Когда Москва угрожает миру продолжением тотальной войны, на самом деле она блефует.

"Россия уже сделала практически все возможное зло против Украины и ее народа с самых первых дней вторжения. Худшее уже случилось, нас уже ничем не удивишь. Мы боремся за наше выживание благодаря союзникам, и продолжим это делать в рамках контрнаступления. Альтернативы просто нет", – резюмировал Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Госдепа США Мэттью Миллер убежден, что именно Украина должна самостоятельно принимать решения относительно любых переговоров с Россией. Киев неоднократно заявлял, что открыт для диалога, который будет уважать территориальную целостность и суверенитет государства, но Москва пока не настроена на это.

А секретарь СНБО Данилов уверен, что никому не удастся склонить к переговорам с агрессором украинску сторону. Подобные попытки со стороны третьих сторон ведется заметно дольше, чем с 2022 года, но воля нашего народа несломима.

"Нас склоняли неоднократно за все времена, начиная с 1600-х годов. Главное – не проиграть себе и не проиграть себя. Тот дух и та воля, которая у нас есть, она уже никуда не исчезнет. Они уже ошиблись один раз – 24 февраля, когда все считали, что у нас нет шансов", – подчеркнул он.

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