Путин создает условия для новых атак на Украину, наступление возможно в феврале или марте – ISW

Украинские официальные лица продолжают предупреждать о намерении РФ провести решительную наступательную операцию на Донбассе в феврале или марте 2023 года. Кремлевский диктатор Владимир Путин может создавать условия для дальнейшей переброски оккупантов через границу в северо-восточные районы Украины.

Видео дня

Вероятно, он пытается продолжить внутренние информационные операции и "прижать" ВСУ к северному приграничью. Оценку возможным событиям на фронте дал американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Накануне представитель Главного управления военной разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Украина находится накануне активной фазы боевых действий, которые пройдут в течение следующих двух месяцев. Он отметил, что плохое состояние российской военной техники заставит военное командование оккупантов увеличить силы, чтобы превзойти по численности украинских защитников и получить "успех".

Украинский полковник Сергей Грабский заявил, что Россия не имеет достаточных сил для проведения наступления на всей 1500-километровой линии фронта в Украине, поэтому сосредоточит свои усилия на захвате Донецкой и Луганской областей.

Известный российский блогер заметил, что перспектива российской наступательной операции, похоже, не вызывает паники среди ВСУ, которые продолжают разрабатывать планы контрнаступления.

"Президент России Владимир Путин может создавать условия для дальнейших российских рейдов через границу в северо-восточные районы Украины, вероятно, в попытке продолжить внутренние информационные операции и прижать украинские силы к северным приграничным районам. Путин провел совещание 1 февраля, чтобы обсудить восстановление жилой инфраструктуры в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях после "обстрелов неонацистскими формированиями" приграничных районов, но что эта задача является "делом военного ведомства", – отметили в ISW.

Эксперты указали, что внимание главы РФ к предполагаемой опасности украинских обстрелов приграничных районов, вероятно, служит двоякой цели. Он продвигает информационную операцию, направленную на то, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для российских граждан, заручиться внутренней поддержкой затяжных боев.

Ранее российские власти уже проводили эту информационную операцию. Ныне же Путин также может создать условия для эскалации трансграничных рейдов, чтобы отвлечь и рассредоточить украинские силы от критических направлений наступления, "зажав" их в северо-восточных приграничных районах. В ISW по-прежнему считают, что российское вторжение из Беларуси крайне маловероятно, а продолжающаяся информационная операция по "прижатию ВСУ" к северной границе Украины и Беларуси, похоже, дает сбои, поскольку украинские официальные лица все чаще считают, что это непредвиденное обстоятельство маловероятно.

"Угроза трансграничных рейдов из Белгородской, Брянской и Курской областей на север и северо-восток Украины, вероятно, является попыткой вынудить Украину перебросить в эти районы ограниченные подразделения для защиты от таких нападений, тем самым рассредоточив украинские войска до определенного предела вероятной российской наступательной операции в ближайшие месяцы", – пояснили аналитики возможные намерения Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Россия может готовить новое наступление на двух направлениях – Донбасс или юг. По его словам, это может произойти к годовщине полномасштабного вторжения – 24 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!