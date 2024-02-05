Путин столкнулся с дилеммой авторитарного режима на фоне войны против Украины: в ISW объяснили, что происходит

Российский авторитарный режим не позволяет Кремлю получать достоверную информацию о ситуации на поле боя в Украине. Министерство обороны РФ умышленно скрывает реальную информацию от диктатора Владимира Путина, рассказывая лишь об "успехах" оккупационной армии.

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Поэтому высшему политическому руководству РФ приходится получать информацию от военных корреспондентов и пропагандистов, которые бывают на фронте. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В ISW отметили, что путинский авторитарный режим систематически мешает Кремлю получать точную информацию о военно-политических реалиях в России, и в частности о ситуации на поле боя. Пропагандист Сергей Колясников пожаловался, что чиновники умышленно скрывают от Путина реальную информацию о российско-украинской войне.

Стоит отметить, что еще в 2004 году Путин создал консультативный институт гражданского общества под названием "Общественная палата России". По задумке Кремля, члены этой организации должны были следить за деятельностью местных органов власти, чтобы предоставлять негативную, но точную информацию "наверх". Однако представители этой организации решили хранить молчание – так же, как и чиновники, за которыми они были избраны следить.

Следующая подобная попытка произошла в 2011 году. Тогда кремлевский диктатор придумал "Общероссийский народный фронт" и поставил аналогичные задачи. Но и эта инициатива не имела успех, ведь представители организации начали следовать по стопам "Общественной палаты России".

При этом российские пропагандисты жалуются, что минобороны РФ сделало практически невозможным посещение передовой линии для военных корреспондентов и правительственных чиновников. Поэтому Кремль может видеть реалии о поле боя только из аккаунтов волонтеров и пропагандистов. Аналитики прогнозируют, что в связи с этим Кремль вряд ли будет подвергать жесткой цензуре Telegram-каналы. В ISW подчеркнули, что кремлевским чиновникам не удалось настроить Путина против огромного сообщества пропагандистов, которые критикуют бюрократию и в то же время поддерживают диктатора и его военные действия в Украине.

Напомним, экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Запад должен прилагать больше дипломатических усилий для завершения войны в Украине. Дипломат, в частности, предложил идею провести переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что американский телеведущий Такер Карлсон, известный своей симпатией к "русскому миру", прилетел в столицу страны-агрессора РФ. По предварительным данным, Карлсон приехал в Россию с целью взять интервью у кремлевского диктатора Владимира Путина.

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