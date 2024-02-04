'Никто не хочет войны до последнего солдата': украинский дипломат предложил Шольцу встретиться с Путиным

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Запад должен прилагать больше дипломатических усилий для завершения войны в Украине. Дипломат, в частности, предложил идею провести переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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Мельник считает, что встретится с главным военным преступником РФ может канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом посол заявил в интервью немецкому изданию NTV.

По его словам, западные политики должны поддерживать Украину больше. При чем он отметил, что речь идет не только о военной составляющей, но и о дипломатической.

"Я все еще надеюсь, что наши союзники придут к пониманию того, что Украину нужно поддерживать гораздо больше. И не только в военном, но и в дипломатическом отношении", - сказал Мельник.

Он подчеркнул, что за последние два года какие-либо дипломатические усилия "практически отсутствовали". Однако Мельник пояснил, что не может сказать, с какой конкретной целью следует добиваться переговоров с РФ.

"Никто в Украине не хочет вести эту войну до последнего солдата. Для нас речь идет о сохранении нашей государственности. В этом вся суть", - подчеркнул дипломат.

В то же время посол заявил, что провести переговоры не означает выслушать ложь главаря Кремля. Речь идет, в частности, о стратегической дипломатической инициативе, которая должна попытаться бросить вызов Путину.

"Конечно, Олафу Шольцу недостаточно позвонить Путину, выслушать его сказки и ложь, а затем сказать: я хотя бы попробовал, в этом нет никакого смысла, я бы предпочел больше не делать этого с собой. Пока. Почему господину Шольцу не встретиться с Путиным? Не надо приглашать его в Германию на пиво или лететь в Москву самому. Были встречи, например, в Исландии, где люди говорили о Тахелесе за закрытыми дверями", - объяснил дипломат.

Мельник заявил, что дипломатическая инициатива может не ограничиваться только США, Великобританией и странами Европы. Он уверен, что к переговорному процессу возможно привлечь такие страны как Китай и Бразилию, чтобы они не ждали чем закончится большая битва, а принять меры самостоятельно.

Ранее сообщалось, что диктатор Владимир Путин проверяет, готовы ли США участвовать в переговорах о прекращении войны России в Украине. Однако в его намерения собеседники не верят.

Как сообщал OBOZ.UA, в МИД РФ снова заговорили о мирных переговорах с Украиной и о готовности "выслушать всех заинтересованных в справедливости". Там заявили, что якобы в Кремле готовы обсуждать любое серьезное предложение, которое гарантировало бы, прежде всего, национальные интересы РФ.

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