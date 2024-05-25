Путин сумасшедший, а Украине нужно больше ПВО: Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову. Видео

Российский удар по Харькову 25 мая – очередное проявление безумия России и, в частности, ее диктатора Владимира Путина. Украина нуждается в большем количестве систем ПВО, чтобы не допустить подобных террористических ударов.

Об этом в вечернем обращении к украинцам 25 мая сказал президент Украины Владимир Зеленский. По состоянию на 17:40 он уже заслушал первые доклады по обстрелу Харькова.

"Суббота, день. Один из крупнейших центров – внутри было много работников и посетителей. Сейчас пожар на всей территории. Туда прибыли все необходимые службы: ГСЧС Украины, медицинские службы, местные власти, полиция. Все борются за каждую жизнь", – подчеркнул украинский лидер.

"Только такие сумасшедшие, как Путин, способны убивать и терроризировать людей так подло. Уже известно, что есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Каждому, кто пострадал, будет оказана необходимая помощь", – сказал президент.

Он подчеркнул, что все обращения Украины к лидерам мира и просьбы о большем количестве ПВО направлены на защиту людей.

"Мы говорим о том, как буквально не допустить подобных террористических ударов. Я благодарю лидеров, которые нас действительно поддерживают, действительно видят, что каждое решение в поддержку Украины является решением на защиту и спасение жизней", – отметил Зеленский.

О ситуации на фронте

Президент отметил работу воинов 110-й отдельной механизированной бригады, сбивших сегодня очередной российский Су-25.

"Конечно, если бы у нас было больше адекватных, современных систем ПВО и авиации, то российский воздушный флот уже потерпел бы такой же крах, как и их Черноморский флот. И российский террор стал бы просто невозможен. Сбивать российскую боевую авиацию, российские ракеты, их дроны – это реально миротворческие мероприятия", – убежден Зеленский.

Он поблагодарил всех в мире, кто помогает Украине оружием и производит для нас защиту.

"Благодарю всех, кто воюет ради Украины и наших людей! Вечная и светлая память всем, чьи жизни унесли российские убийцы", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Днем 25 мая российские оккупанты ударили КАБами по строительному гипермаркету в Харькове, расположенному в спальном районе города, и Центральному парку. По меньшей мере два человека погибли и 24 получили ранения.

– Зеленский опроверг возможность временного прекращения огня на фронте для проведения переговоров с Россией. По его словам, после прямой договоренности с диктатором Путиным еще при АТО враг отправлял к линии фронта на тренировку снайперов из Сирии, которые убивали украинских защитников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!