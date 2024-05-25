'Нет! Мы с Путиным уже договаривались!' Зеленский ответил, возможны ли переговоры о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность временного приостановления огня на фронте для проведения переговоров с Россией. По его словам, после прямой договоренности с диктатором Владимиром Путиным еще во времена АТО враг отправлял к линии фронта тренироваться снайперов из Сирии, которые убивали украинских защитников, а также использовал "перемирие" для "ползучей оккупации", шаг за шагод подтягивая тяжелую технику.

Соответствующее заявление Зеленский сделал 24 мая во время интервью журналистам из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которое состоялосьв разрушенной типографии в Харькове. В частности, на вопрос, возможно ли временное приостановление огня со стороны РФ, чтобы "потом уже договариваться", он ответил: "Нет".

"Мы лично с Путиным договаривались в Нормандии – это не то чтобы через каких-то посредников. Мы договорились, ceasefire. И не было массовых убийств, да, но в чем их ситуация? Знаете, они отправляли снайперов тренироваться", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что вдоль линии столкновения стояли войска Украины, которым было приказано не стрелять, но враг решил воспользоваться этим в своих целях.

"Артиллерия, тяжелое оружие – никто не стрелял. Они (войска РФ. – Ред.) отправляли снайперов – мы же все эти перехваты знаем, у них это называлось "охота". Выходили 20-30 снайперов, неделю тренировались. Их забрасывали с сирийского контингента, они шли и просто убивали наших людей", – рассказал Зеленский.

Относительно несоблюдения режима тишины президент Украины связывался с российским руководством, рассказал он.

"Я перезванивал, мы созванивались. "Да? – мне отвечали с той стороны. – Ну что ж, мы остановим". То есть убийства были постоянные – держать постоянно в напряжении всю эту страну. То есть прекращение огня, но все-таки не совсем. Прекращение огня, но так, как мы хотим", – сказал глава украинского государства.

Напомним, за год режима прекращения огня, действовавшего в 2020-2021 годах, по данным украинской делегации в ТЦК, на Донбассе погибли 45 украинских военных, еще 163 получили ранения. В общей сложности было зафиксировано 1995 российских обстрелов.

В апреле президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести режим прекращения огня в войнах между Украиной и РФ, Израилем и ХАМАС, а также в войне в Судане на время Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Зеленский в свою очередь заявил, что перемирие не работает с российским врагом, к тому же оккупанты могут использовать режим тишины, чтобы на танках подъехать поближе и пойти в наступление.

По словам президента Украины, в вопросе перемирия Путину доверять нельзя.

По данным Reuters, Путин хочет завершения войны в Украине, но при условии, что Киев признает "границу", по которой сейчас проходит линия фронта. По мнению главы Кремля, успехов российских оккупантов в войне достаточно, чтобы "продать" победу россиянам, к тому же он не хочет дополнительной и непопулярной мобилизации.

На днях Макрон подверг критике Путина за отказ от перемирия на время Олимпиады. По словам французского лидера, подобная позиция диктатора свидетельствует о неготовности к миру.

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