Президент страны-агрессора Владимир Путин мечтает о ядерном космическом корабле. Финансировать его разработку было поручено российскому правительству.

Об этом пишет Bloomberg. Как указывает издание, до сих пор не было случаев демонстрации работы ядерного теплового двигателя в открытом космосе.

Путин во время заседания кабинета министров сказал, что финансирование ядерной энергетической установки, запускающей ракету, "является важным вопросом". По его словам, Россия владеет "компетенциями, которых нет в других странах". При этом диктатор не уточнил, о чем идет речь.

В Bloomberg напоминают, что Россия уже больше 10 лет работает над созданием транспортного модуля с ядерной силовой установкой, но никаких наработок еще не показывали.

Глава российского космического агентства Юрий Борисов заявлял, что они работают над конкретными планами с Китаем по способам доставки и установки атомной электростанции на Луне до 2035 года. Также утверждал, что электростанцию будут строить работы.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия искусственно подогревает и нагнетает резонанс вокруг ядерного оружия в космосе. Одним из главных объектов влияния такой риторики Кремля стал Илон Маск, владелец космической компании SpaceX, эксплуатирующей несколько тысяч телекоммуникационных спутников в космосе, которые могут стать целью атак со стороны РФ.

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