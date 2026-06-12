Путин цинично пригрозил "усилить удары" по инфраструктуре Украины, чтобы "не атаковали Россию"

Российский диктатор Владимир Путин цинично пригрозил усилить обстрелы территории Украины, чтобы, якобы, "не стреляли по России". Он также в очередной раз заявил, что Россия, якобы, "одна воюет со всеми западными странами".

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Об этом он заявил во время своей встречи с российскими ветеранами войны в Украине. Его заявление приводят пропагандистские российские СМИ.

Что сказал Путин

При этом российский диктатор подчеркнул, что "никому не удастся добиться стратегического поражения России". Он признал, что украинские удары наносят ущерб российской экономике, однако подчеркнул, что "все быстро восстанавливается".

"У нас все быстро восстанавливается, здесь никаких проблем нет. Серьезных проблем они нам создать не смогут. Мы должны – и это следующая задача – отвечать как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты. Им не удастся решить ни задачу раскола общества, ни задачу нанесения нам ущерба в сфере экономики", – заявил глава Кремля.

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По его словам, Россия якобы "восемь лет ждала разрешения конфликта на Донбассе мирными средствами" и "была вынуждена защищать людей вооруженным путем".

Во время встречи Путин также признал проблему с дронами на передовой, однако пообещал российской армии развернуть группировку спутников для управления тяжелыми дронами, которая "ничем не будет уступать Starlink".

Также диктатор в очередной раз продемонстрировал свое невежество и рассказал, как раньше "вместе с Наполеоном и Гитлером" вся Европа воевала с Россией.

"Недругов у России всегда было много, и при Наполеоне, и при Гитлере, и сейчас все на нее набрасываются", – говорит кремлевский лидер, и добавил, что на фронте в Украине сейчас находится более 700 тысяч оккупантов.

Напомним, ранее Москва прекратила публиковать так называемый открытый рейтинг доверия к Владимиру Путину. Последний показатель по итогам марта составил 29,5% и был самым низким с начала полномасштабной войны против Украины. После 5 апреля новых результатов на сайте ВЦВГД не было.

Как сообщал OBOZ.UA, российский Центробанк и Минфин РФ предупредили Путина, что военные расходы стали очень тяжелым бременем для госбюджета и угрожают дальнейшим ростом дефицита. Однако вместо этого Путин приказал искать экономию в других сферах, даже на фоне замедления экономики и рекордной бюджетной дыры.

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