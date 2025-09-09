Путин ударом по Кабмину начал новый этап войны против Украины: в The Times объяснили, какое значение имел визит в Китай

В ночь на 7 сентября российская террористическая армия осуществила рекордный по количеству дронов-камикадзе обстрел Украины. В ходе этой атаки впервые с начала полномасштабного вторжения в 2022 году россияне ударили по зданию Кабинета министров.

Примечательно, что этот обстрел произошел вскоре после возвращения диктатора РФ Владимира Путина из Китая и фактически положил началу новому этапу войны. Об этом говорится в материале The Times.

Путин усиливает террор

Сторонники жесткой линии в Москве давно призывают Кремль нанести удар по "центрам принятия решений" в Украине. Сам же Путин ранее угрожал, что правительственный квартал в украинской столице может стать мишенью для российских ракет.

Пока остается неясным, было ли здание Кабмина поражено напрямую или обломками ракеты, возникает резон рассматривать пожар, уничтоживший часть здания украинского правительства, как символ нового этапа войны России. Характерная для Путина развязность заметно усилилась после его возвращения из Пекина, где, по его словам, отношения России с Китаем находятся на "беспрецедентно высоком уровне".

После укрепления связей с Китаем россияне больше даже не пытаются делать вид, что они заинтересованы в мирном соглашении. В частности, Путин предупредил, что Россия может нацелиться на "уничтожение" западных миротворцев, если они будут развернуты в Украине после окончания войны. Он также заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но только если украинский лидер приедет в Москву.

Поездка Путина в Пекин состоялась вскоре после того, как Трамп расстелил перед ним красную дорожку на Аляске на российско-американском саммите, который многие считают дипломатическим триумфом Москвы. Однако в последние дни американский президент вновь выразил разочарование Путиным. При этом Трамп заявил, что планирует вновь поговорить с диктатором РФ в ближайшие дни, и предупредил о намерении ввести дополнительные санкции против Москвы, если Путин не согласится на мирное соглашение.

Россия не намерена прекращать войну

После очередных санкционных угроз Трампа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции не заставят Россию отказаться от войны. Кроме того, предыдущие угрозы Трампа принять против России жесткие экономические меры не привели к конкретным действиям.

Песков также заявил, что попытки Путина объяснить "первопричины" войны на международной арене "приносят плоды". Он не стал вдаваться в подробности, но неоднократно в РФ "причинами войны" называли угрозу своей национальной безопасности.

Кроме того, на Западе все чаще предупреждают, что Россия не намерена останавливаться в Украине. Накануне федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что "империалистический план Путина не закончится завоеванием Украины, а, скорее, станет лишь началом". Он добавил, что либеральный мировой порядок находится под давлением со многих сторон, в том числе внутри политического Запада.

Что предшествовало

В Китае неоднократно заявляли, что выступают за политическое урегулирование войны в Украине. В частности, Пекин утверждает, что "поддерживает все усилия, направленные на установление устойчивого мира". Пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Мао Нин подчеркнула, что ее страна относительно войны в Украине придерживается принципов, ранее объявленных лидером КНР, а именно: суверенитет и территориальная целостность всех стран неприкосновенны, цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться, законные проблемы безопасности всех стран должны восприниматься серьезно, а все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, должны поддерживаться.

Напомним, в ночь на 7 сентября российская террористическая армия в очередной раз массированно атаковала Киев ракетами и дронами-камикадзе. Вследствие обстрела в столице существенные повреждение получило здание Кабинета министров.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала 2025 года страна-агрессор Россия усилила террор против Украины, в результате чего количество воздушных атак выросло более чем в пять раз. А июнь и июль стали для украинцев наиболее смертоносными.

