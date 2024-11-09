Путин удвоил ставки на информоперацию против Украины и попытался оправдать усиление сотрудничества с КНДР – ISW

Российский диктатор Владимир Путин удвоил ставку на существующую информационную операцию против Украины. Главарь Кремля пытается ооправдать незаконное и неспровоцированное вторжение России тем, что Украина якобы нарушила свой нейтральный статус.

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Также военный преступник цинично солгал о том, что РФ признавала границы Украины, определенные в Декларации независимости 1991 года, до того, пока страна не объявила о своем намерении вступить в НАТО. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Аналитики ISW напомнили, что вопреки лживым заявлениям Путина российская армия начала вторжение в Украину и аннексировала Крым еще до того, как украинский парламент проголосовал за отказ от нейтрального статуса государства. Кроме того, в Будапештском меморандуме 1994 года Россия обязалась уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины в обмен на вывод из эксплуатации ядерного оружия.

В своей информационной атаке Путин попытался использовать статью Устава ООН о праве на самоопределение для оправдания вторжения России в Крым в 2014 году и более широкого вторжения в 2022 году. Российский диктатор утверждает, что эти оккупированные территории якобы проголосовали за "присоединение" к России.

Также в своих недавних заявлениях главный военный преступник России попытался преуменьшить растущие отношения РФ с КНДР. Путин выдал, что недавно ратифицированное соглашение о стратегическом всеобъемлющем партнерстве между Россией и Северной Кореей означает просто "возвращение" к договору, существовавшему между Советским Союзом и Северной Кореей, и что соглашение 2024 года не представляет собой "ничего нового".

По мнению аналитиков, постоянная характеристика Путиным отношений России и Северной Кореи как "ничего нового" резко контрастирует с исторически беспрецедентным развертыванием до 12 тыс. северокорейских солдат для участия в боевых действиях против Украины. В ответ на это Южная Корея дала понять о своей возможной готовности увеличить поддержку Украины, учитывая явную связь КНДР и РФ.

В свою очередь Путин надеялся, что его лживые преуменьшение отношений России с Северной Кореей несколько смягчат опасения Южной Кореи. В то время как диктатор преуменьшает эти отношения перед международной аудиторией, другие кремлевские чиновники более точно характеризуют эти отношения как "беспрецедентные" и "исторические" во время встреч с северокорейскими чиновниками, подчеркивая тонкий риторический баланс, который Россия теперь должна соблюдать, чтобы сохранить поддержку Северной Кореи, не втягивая Сеул напрямую в противостояние.

Напомним, данным разведывательной службы США, в Курской области находится не менее 10 тысяч северокорейских военных. В СНБО Украины утверждают, что сейчас солдаты КНДР пока только учатся.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины упрекал партнеров в отсутствии реакции на участие КНДР в войне с Украиной. По его словам, Путин испытывает реакцию Запада на свои действия, и если она будет такой, как во время захвата Крыма, агрессор пойдет дальше, увеличивая северокорейский контингент.

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