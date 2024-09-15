Путин угрожает и ничего не делает: Сибига призвал Запад избавиться от страха и помочь Украине

Российский диктатор Владимир Путин постоянно угрожает западным странам "неслыханными последствиями" в ответ на их действия. Однако ни одна из угроз так и не была воплощена в жизнь, хотя за годы войны против Украины было пересечено немало нарисованных Кремлем "красных линий".

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Поэтому Запад должен избавиться от страха перед Россией и помогать Украине, ведь Путин понимает только силу – и отступает перед ее лицом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

В своем аккаунте в сети Х дипломат призвал западных союзников нашего государства не поддаваться угрозам российского диктатора.

"Угрозы Путина не действуют. Союзники Украины не должны поддаваться им. Весной 2022 года он предупреждал о неслыханных последствиях, если Запад предоставит Украине оружие для обороны. Оружие предоставили. Путин ничего не сделал. Подобная риторика повторялась много раз в последние годы", – отметил Сибига.

Глава МИД Украины напомнил, в частности, как Путин угрожал "серьезными последствиями" в случае дальнейшего расширения НАТО. Однако когда к Альянсу присоединились Финляндия и Швеция – Москва не сделала ровным счетом ничего. Так же, как только в архивах СМИ остались грозные угрозы Путина из-за предоставления Украине западных истребителей F-16: самолеты уже летают в украинском небе, а в Кремле об обещанных "наказаниях" вовсе не вспоминают.

"Каждый раз, когда Путин сталкивается с силой, он отступает и находит способы объяснить это своим людям. Путин угрожает, чтобы ослабить поддержку Украины. Союзники же напротив должны ее усилить. Снять ограничения. Укрепить дальнобойность, воздушный щит, экономическую, энергетическую устойчивость Украины. Страх и промедление — это смерти и кризисы. Чтобы восстановить мир, нужна смелость, а не страх", – резюмировал Сибига.

Напомним, ранее Сибига заявил, что Украине нужны польские МиГ-29. Однако для того, чтобы они пополнили парк военной авиации Украины, необходимо не только решение Варшавы, но и помощь союзников, в частности, в усилении патрулирования воздушного пространства Польши.