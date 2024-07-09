Путин уверен в поражении Украины: Орбан направил руководству ЕС письмо по итогам своей поездки в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визитов в Киев и Москву отчитался о них руководству ЕС в непубличном письме. В нем политик отметил, что российский диктатор Владимир Путин уверен, что "время не на стороне Украины".

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С содержанием письма, которое Орбан направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главам государств-членов ЕС, ознакомился расследовательский проект "Система". "Радио Свобода" получило его от европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным. Также подлинность письма подтвердили еще два чиновника Евросоюза.

В письме Орбан подчеркнул, что во время поездок в Украину и Россию не выступал от имени всего ЕС, а лишь хотел узнать о позициях сторон. Любые противоположные утверждения "безосновательны", отметил он.

Венгерский премьер отметил, что отношение Путина к ситуации на линии фронта "существенно отличается от толкования президента Зеленского". В частности, российские власти уверены, что "время не на стороне Украины, а на стороне российских сил".

"Путин никоим образом не упомянул российские потери. Что касается украинских потерь, то российская сторона оценивает ежемесячные потери украинских сил в 40-50 тысяч солдат, которые еще больше усилились в последние недели. Поэтому (Путин – Ред.) был удивлен тем, что президент Украины отверг предложение о временном прекращении огня", – сказано в письме.

О мирных переговорах

Владимир Зеленский позже сказал, что Украина не готова к временному прекращению огня, поскольку Россия может использовать этот период для накопления сил на оккупированных территориях.

Судя по сообщению Орбана, Путин опасается таких же действий со стороны Украины. "По словам президента России, они готовы рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокацией и перегруппировкой украинских сил", – написал он.

По словам политика, и Москва, и Киев готовы к мирным переговорам только с участием обеих сторон. После Саммита мира в Швейцарии Украина заявила, что на следующий саммит пригласит Россию. Это единственный момент в письме, когда Орбан подробно пересказывает позицию Украины по переговорам.

Остальный же текст по этому вопросу он посвятил именно мыслям российского диктатора.

Так, Путин заявил, что готов согласиться только на условия, определенные во время переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года, "особенно пятый пункт документа, определяющий международные гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине". Речь идет о праве вето так называемых гарантов безопасности Украины на возможное применение силы против нее, причем среди этих гарантов Россия хотела видеть себя.

Также Москва, говорится в письме, "готова обменяться мнениями" относительно так называемого мирного предложения Китая и Бразилии. Она предполагает проведение "мирных переговоров" между Украиной и Россией и вообще не упоминает о необходимости восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Во время визита в Украину премьер Венгрии предложил прекратить огонь на время, чтобы потом перейти к переговорам. После этого Орбан отправился в Москву, где встретился с диктатором Владимиром Путиным.

– После визита в Украину и Россию венгерский премьер-министр Виктор Орбан признал, что позиции Киева и Москвы "очень далеки друг от друга". Но, по его словам, Венгрия уже сделала самый важный шаг – "установила контакт".

– Президент Владимир Зеленский заявил, что Орбан не может быть посредником между Украиной и РФ. Российский диктатор Путин не уважает слабых и боится только силы, пояснил он.

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