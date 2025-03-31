"Путин заявлял открыто": в ВСУ назвали главную цель российских войск и оценили угрозы для Сумщины
Оккупационные войска России сейчас прежде всего пытаются полностью занять всю Донецкую область. В то же время, понимая, что это не удастся сделать быстро, они надеются возобновить контроль над территориями, из которых их выбили украинские войска.
Поэтому сегодня действительно существует угроза вероятного наступления россиян на Сумщину. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
"Все-таки они пытаются занять Донетчине для того, чтобы выполнить приказ Путина в плане оккупации области и таким образом обосновать хотя бы один из пунктов его плана по оккупации Украины... Похоже, что враг, понимая, что Донецкую область занять быстро не удастся, надеется возобновить контроль за теми территориями, с которых ему приходилось позорно отступать", – объяснил военный.
Так, по его мнению, сейчас действительно есть угрозы наступления войск РФ для Сумской области, которая в начале российского полномасштабного вторжения была одним из базовых направлений наступления врага на Киев. Глава совета резервистов Сухопутных войск напомнил, что в свое время россияне позорно убегали и с Харьковщины.
"Конечно, Путин это признать не может. Кроме этого, наше контрнаступление происходило на Запорожье, как и освобождение правого берега Херсона. По сути, Путин тоже поставил задачу для своих войск – параллельно с оккупацией Донетчины возобновить оккупацию тех территорий, которые они занимали раньше и с которых отходили, по которым отходили, по возможности пробовать наступать дальше", – отметил Тимочко.
Военный указал, что ныне на Харьковском направлении – близ Волчанска и Липцев – не фиксируется резкого увеличения наступательных сил армии РФ, однако, "если раньше там было сравнительно затишье, то теперь происходит четыре-пять боестолкновений".
На Купянском направлении интенсивность наступательных действий оккупантов средняя. При этом увеличилось количество российских наступлений на Лиманском направлении. Кроме того, россияне пытаются прорвать украинскую оборону на Краматорском направлении, в частности в районе Торецка.
Наибольшее количество боестолкновений происходит на Покровском направлении – 60-70 в сутки. Российские войска пытаются прорвать и Новопавловское направление, но никак не могут выполнить задачу командования по выходу в Константинополь и взятию под контроль трассы М-15.
"Также фиксируются сдвиги россиян в интенсивности военных операций на Ореховском и Гуляйпольском направлениях. Херсонское направление, если сравнить с другими, находится в состоянии локальных боестолкновений, но интенсивность боев не выросла", – рассказал военный.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новому весеннему наступлению, сосредотачивая силы для атаки, в том числе на Сумскую и Харьковскую области. По его словам, Украина видит подготовку этой операции и делится разведданными с союзниками.
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