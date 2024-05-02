'Путин ждет результатов выборов в США': Давид Шарп рассказал, при каких условиях может активизироваться переговорный процесс с РФ. Видео

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, ожидает результатов президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, чтобы решить, есть ли у него шансы завершить войну в Украине с наибольшей для себя выгодой. К этому времени войска РФ постараются достичь "максимальных результатов" на поле боя в Украине.

Такое мнение высказал израильский военный эксперт Давид Шарп в комментарии OBOZ.UA. По его убеждению, в случае победы Дональда Трапма Путин рассчитывает на "что-то лучшее", чем в случае победы Джо Байдена.

"Если победит Байден, он, по меньшей мере, будет понимать, чего ждать в ближайшие четыре года. И неважно, стоит ли ему тогда пытаться идти на компромиссы или продолжать гнуть свою линию с военной точки зрения, но ситуация будет ясна. В случае победы Трампа он может рассчитывать на что-то лучшее. Ему необходимо понимание", – сказал эксперт.

К этому моменту Путин будет стремиться получить максимальные результаты на поле боя. Речь идет как о территориальном захвате украинских территорий, так и о моральном и физическом истощении Украины и Запада.

"Россия, несмотря на многие проблемы и сложности, наружу демонстрирует определенную неумолимость и последовательность. В то же время в Украине и странах, которые ее поддерживают, все время идут дискуссии и склонения к проявлению слабохарактерности. По типу, а почему бы не закончить сейчас? А может, если подарить Путину то или иное, все будет решено и наши проблемы закончатся на этом? Это классика демократического открытого общества. Мы в России этого не видим, хотя у России проблем более чем достаточно, но они могут иметь возможность демонстрировать эту неуклонность. Они разыгрывают это. А в Европе идут своего рода дискуссии, разыгрываются узкополитические интересы, которые всегда связаны с выборами", – отметил Шарп.

По словам эксперта, любой политик в любой стране всегда многое ставит на выборы и, чтобы на них победить, готов проявлять гибкость и в хорошем, и в плохом смысле слова.

"В любом случае, все опирается собственно на волю украинского народа и украинского руководства к сопротивлению и в какую-то линию, которую украинское руководство будет поддерживать", – подчеркнул он.

Шарп убежден, что Запад не имеет права "навязывать Украине поражение по очкам".

"Не имею в виду, с моральной точки зрения, это само собой. Но в реальной политике это имеет второстепенное значение. Это будет и их поражением, поражением внешнеполитическим. Это будет сулить Западу серьезные проблемы. Те западные лидеры, кто способен заглядывать хотя бы на шаг вперед, должны это понимать, и, кажется, они это понимают", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после первого Глобального саммита мира в Швейцарии Украина может провести переговоры с Россией. При этом он подчеркнул, что нет смысла усаживать РФ за стол переговоров, если нельзя гарантировать, что она действует добросовестно.

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