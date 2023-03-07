Путинская ''СВО'' уже идет на территории России: Подоляк рассказал, что ускорит развал РФ и победу Украины

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что война уже идет на территории Российской Федерации. Он отметил, что успешная контратака Украины сломит дух россиян и приблизит победу.

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Об этом Подоляк заявил в интервью шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара. Он прогнозирует распад России и государственный переворот внутри страны.

"В самой России очень много проявлений войны. Вы видели эти взрывы, что-то летает. Они учатся использовать бомбоубежища, у них периодически звучат сирены, они "Пулково" закрывают, гражданский аэропорт Санкт-Петербурга. Это ощущение, что война заходит на территорию России и что в России будут происходить обязательные процессы. Люди начнут бояться. Раньше они боялись государство российское, то есть силовую вертикаль, боялись протестовать против этого государства, но сейчас у них начинается такая внутренняя шизофрения", – заявил Подоляк.

Он также добавил, что люди, живущие в России, боятся и правительство, которое втягивает их в войну, и саму "СВО".

"Это два страха, которые между собой начинают бороться, и они будут заставлять людей сомневаться в государстве, протестовать, саботировать и так далее. Очень много и очень быстро будет нарастать это количество инцидентов разного плана. Кроме того, не забываем, что в них постоянно падают вертолеты, самолеты, С-300 на тот же Белгород. То есть это все создает ощущение, что война уже дома, и это не война, которую ведет кто-то против России", – добавил советник главы ОП.

Он отметил, что успешная контратака ВСУ сможет усилить психологическое давление на россиян и приблизит победу Украины в войне.

"Переворот или распад России на куски произойдет одновременно и будет выглядеть следующим образом: существенное падение внутреннего авторитета Путина, десакрализация уже идет, будет внутренний конфликт, параллельно с тем будут проходить социальные бунты в регионах, особенно в этнических регионах, и эти регионы будут ставить вопрос о том, или они идут себе в самостоятельное плавание или они все-таки переформатируют федеральный договор на конфедерацию с изменениями в конституции", – подытожил Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее газета The New York Times сообщила, что украинские военные вместе с генералами армии США отработали в Германии сценарии весеннего контрнаступления ВСУ.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке "возвращения наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли".