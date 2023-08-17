'Путинский крах неизбежен': Каспаров рассказал, каким должен быть финал войны в Украине

Победа Украины над российскими оккупантами является единственным вариантом окончания войны. Другие сценарии, которые время от времени предлагают некоторые политики, будет означать лишь замораживание конфликта.

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Более того, пока диктатор Владимир Путин находится у власти, он будет воевать до последнего россиянина. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал российский оппозиционер Гарри Каспаров.

По его словам, некоторые американские и европейские горе-политики боятся распада России в первую очередь из-за вероятного усиления Китая. Также они опасаются хаоса в стране, имеющей ядерное оружие.

В то же время, уверен Каспаров, эти страхи преувеличены, ведь никакого другого варианта окончания войны, кроме победы Украины, не существует. Он подчеркнул, что война не может закончиться, пока диктатор Путин не потеряет власть.

"Падение Путина станет результатом поражения России в войне. Путинский крах неизбежен после освобождения Украины именно потому, что режим не держится, когда вождь теряет свою легитимность. А дальше мы знаем по истории. Крах диктатуры в разваливающейся империи неизбежно приводит к появлению центробежных сил", – говорит Каспаров.

По его словам, после победы Украины в войне существует вероятность распада России на несколько отдельных территорий. При этом Каспаров сомневается, что произойдет тотальный распад РФ. Он придерживается мнения, что отдельные территории России захотят стать самостоятельными.

"Я не сторонник тотального распада, хотя есть много людей, считающих, что иначе не может быть. Скорее всего, идеальным сценарием (если может быть идеальный сценарий) было бы переучреждение страны с пониманием того, что какой-нибудь Татарстан захочет быть самостоятельным. Татарстан, Башкортостан, Чечня, может быть, еще кто-то. Но нужно найти способ переформатирования империи в национальное государство – то, что в России не произошло. Россия по-прежнему имперская. Ей нужна трансформация и необходимо практически выстраивать это с нуля", – заявил Каспаров.

Напомним, Каспаров уверен, что вероятность мятежа в России против кремлевского диктатора Владимира Путина пока достаточно низка. А поход ЧВК "Вагнер" на Москву на самом деле был разборками среди российских элит.

Ранее сообщалось, что краткосрочный "мятеж" наемников частной военной компании "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным обнажил существенные проблемы в прочности власти президента РФ Владимира Путина. Кремлевская "машина" оказалась побитой коррозией и трещинами, а сам диктатор – не способным держать бразды правления.