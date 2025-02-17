Путину нужно от нескольких часов до нескольких лет, чтобы начать новую войну против Украины: интервью с Алексеем Мельником

После подписания мирного соглашения и прекращения боевых действий стране-агрессору России может потребоваться от нескольких часов до нескольких лет, чтобы снова пойти на Украину великой войной. Фактически агрессор уже сегодня имеет достаточный потенциал для того и даже больше – он уже начал подготовку к такому сценарию. В этих условиях Украине очень важно не растерять партнеров, в частности не испортить отношения с США, от которых наша страна критически зависима.

Видео дня

Однако главным фактором, который может повлиять на дальнейшее развитие событий, является то, что будет происходить внутри Украины. Политика, направленная на усиление Украины, на объединение вокруг общих целей власти и общества станет мощным положительным фактором. В то же время усиление внутренних противоречий и конфликтов может существенно облегчить задачу внешнему агрессору.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA выразил содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Британский премьер Кир Стармер заявил, что на вероятных переговорах с Россией Украина должна выступать с позиции силы. При этом прекращение боевых действий должно привести к справедливому и продолжительному миру, а не быть лишь временной паузой для РФ. По вашим оценкам, о какой продолжительности паузы может идти речь? За какое время Россия может усилить свой военный потенциал, чтобы иметь возможность восстановить активную фазу войны? Какую роль здесь могут сыграть союзники?

– Нельзя не согласиться с заявлением британского министра, тем более что далеко не единственное официальное лицо, выступающее с такими предупреждениями. Если же говорить о длительности паузы, то она может быть от нескольких часов до нескольких лет. Потому что даже на сегодняшний день потенциал, который есть у России, задействованный на украинском фронте, вполне позволяет России остановить боевые действия и снова начать.

Но, если говорить о более продолжительном периоде времени, то не все так просто. Потому что в случае, если наступает перемирие, продукт перемирия не только прекращение огня. С этого момента запускаются определенные процессы, не только с обеих сторон линии разграничения, но также в среде вокруг конфликта.

Давайте рассмотрим один аспект. В российском информационном пространстве, в среде так называемых военных блоггеров, сейчас очень оживилась дискуссия об опасности, которую они ожидают в случае замораживания боевых действий. Они прекрасно понимают, что остановка войны даже если ее поставили на паузу, приведет к широкому процессу демобилизации внутри самой России.

Речь идет о части русских военных, мобилизованных на войну. Если они не подписали контракт, то по логике они должны быть отпущены домой. Не факт, но такая вероятность есть и они ее очень боятся. И не случайно в России уже запущена кампания принудительного подписания контрактов. Есть много историй, когда людей просто шантажом ставят перед фактом: или ты подписываешь контракт, или сегодня посылаем тебя на штурм и ты оттуда не возвращаешься. Это типичное российское предложение, от которого, очевидно, мало кто сможет отказаться.

Итак, они уже приступили к подготовке. Также запущен еще ряд инициатив. То есть Россия уже готовится к этому межвоенному периоду.

В случае, если они смогут использовать этот период эффективно для себя, т.е. укрепляться. Когда они будут запущены в действие – только вопрос времени.

Так я вижу действия нашего противника. Более актуален вопрос, а что будет делать Украина, насколько Украина сможет использовать это время. Усилит ли она свои способности – не только оборонительные, но и для сдерживания агрессора, совместно с партнерами, или погрузится во внутренний кризис разборок с политическими оппонентами, с коррупционными скандалами – то есть со всем подрывающим стабильность, тем, что подрывает способность страны к сопротивлению.

Если в Украине пойдут такие процессы, если Украина сама ослабит себя внутренне, тогда россиянам удастся много сэкономить.

Трудно сказать, как будут вести себя наши партнеры, ведь во многих странах будут проходить выборы, которые будут внутриполитическими изменениями. Не прибавятся ли в лагерь Венгрии и Словакии еще какие-то страны, где к власти придут политические силы, имеющие совсем другое видение на российско-украинскую войну, на необходимость поддержки Украины.

То есть ситуация далеко не однозначна. Но основной вопрос и главный фактор, который может повлиять на дальнейшее развитие событий – это то, что будет происходить внутри Украины. Союзники – это хорошо. Надежда на то, что Россия развалится, тоже греет душу, но главное – что будет сделано здесь внутри Украины. Будет ли это политика, направленная на повышение устойчивости Украины, или повторение трагических страниц нашей истории, когда внутренние склоки сделали возможным или существенно облегчили работу внешнему агрессору.

– Собственно, насчет того, что должна делать Украина. Публицист Александр Невзоров выразил мнение, что на фоне очевидного непонимания президентом Трампом реальных целей Кремля в этой войне отказ Украины от помощи США был бы сильным шагом. И какими могут быть гарантии безопасности на фоне обсуждения евроатлантических перспектив Украины, очевидно, не выглядящих как оптимистичные? Может ли рассматриваться восстановление ядерного статуса нашего государства?

– Сложно сказать, насколько это дружеский совет. Если перейти на бытовой уровень: например, ребенок-подросток требует больше самостоятельности, обычно родители говорят – окей, если ты хочешь самостоятельности, то сначала посмотри, готов ли ты платить за свою самостоятельность. Потому что права всегда идут наряду с обязанностями.

Если мы говорим о том, может ли Украина быть независимой из США, здесь должен быть очень аккуратный баланс. Наряду с тем, что Украина должна четко отстаивать свою позицию, подчеркивать свой суверенитет и независимость, надо понимать, где та граница. Потому что на сегодняшний день от США зависит слишком многое. Мы зависим от США в слишком высокой степени – экономически, финансово, в плане военной помощи и геополитически.

Поэтому сейчас, пожалуй, нужно быть очень бережным в том, чтобы не оттолкнуть от себя США, чтобы нам в определенный момент не сказали: ну, если вы так независимы, то мы умываем руки, а мы сами разбирайтесь с Россией.

Если же говорить о другой крайней позиции, то действительно есть опасность того, что в определенный момент горячее желание таких решений может возобладать над долгосрочными целями безопасности Украины. Это не меньший риск, о котором я сказал раньше.

Переходя к гарантиям безопасности, очевидно, что нужно делать все возможное, чтобы США оставались на нашей стороне. В какой форме они будут оказывать поддержку Украине? Это также вопрос переговоров. Глава Пентагона сказал, что у них на столе есть вариант прямого военного вовлечения в урегулирование конфликта. Даже об этом уже говорится. Сейчас также дискутируется привлечение американских инвестиций, что увеличит интерес нашего партнера в том, чтобы защищать территорию, суверенитет Украины. Это одно возможное направление.

Второй – это наши европейские и другие западные партнеры. И здесь нужно приложить все усилия, чтобы сохранить дружеские отношения, не нажить новых врагов и минимизировать трения, которые время от времени встречаются в отношениях с недружественными правительствами.

Напоследок – это то, о чем я уже говорил: что сегодня единственным настоящим союзником украинской власти является украинское общество. Весь упор должен делаться на том, что должен быть дух единой команды. Лидер Украины Зеленский о тех новостях, которые он выдает наружу, должен сначала говорить украинскому обществу. Это только один из шагов. И не делать ничего, что вносит разлад в украинское общество.