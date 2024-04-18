Путину придется открывать второй фронт, но в России: в РДК анонсировали новые рейды против войск Кремля

Добровольцы "Русского Добровольческого Корпуса" анонсировали новые рейды на территорию государства-террориста России. Их основная цель – открытие второго фронта в РФ, чтобы кремлевский лидер Владимир Путин начал перебрасывать войска из тех направлений, где тяжело украинским бойцам.

Как рассказал военный с позывным "Могила", уже сейчас вблизи Белгорода стоит 30 единиц тяжелой техники и около 4 тысяч единиц личного состава, которые раньше были на Луганщине.

Боец подчеркнул, что второй фронт на территории России может открыться где угодно.

"Мы накопим силы и устроим им такое, что Путин будет вынужден открывать второй фронт: в Калининграде, Курской области, Приднестровье", – отметил доброволец.

Напомним, 8 апреля РДК заявил о завершении горячей фазы ограниченной военной операции на территории России. Там остались только группы ДРГ и "спящие ячейки". Из-за распространения всеобщего страха в России террористическая страна начала усиление мер на границах в трех регионах. Речь идет, в частности, о Белгородской, Курской и Брянской областях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что рейд российских добровольцев на территорию РФ выгоден для Украины. По его словам, подобные события в самой России отвлекают врага от фронта.

– За время рейда российских добровольцев на территорию РФ оккупационные войска России понесли существенные потери. В частности, теряли оккупанты живую силу.