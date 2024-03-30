Россия укрепляет границы в трех регионах: в ГУР сообщили подробности

В России распространяется всеобщий страх, поэтому террористическая страна усиливает меры на границах в трех регионах. Речь идет, в частности, о Белгородской, Курской и Брянской областях.

Враг активизировался после рейдов "Сибирского батальона", "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

"Личный состав группировок войск РФ "Курск", "Брянск" и "Белгород" тренируют выявлять и бороться с диверсионно-разведывательными группами, вести штурмовые действия в условиях городской застройки, охранять и оборонять объекты критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Тренировки новобранцев по укреплению приграничных российских регионов проводятся, в частности, во временно оккупированном Мариуполе и других украинских городах, находящихся под контролем захватчиков.

Противник также расширяет, усовершенствует и маскирует укрепления на Курщине, Белгородщине и Брянщине, пытаясь увеличить количество средств противодействия дронам, средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Кроме того, планируется перемещение подразделений 5-й зенитно-ракетной бригады врага из оккупированной Луганской области в Курскую область.

Также инженерные подразделения россиян расширяют географию минно-взрывных заграждений в приграничных областях.

В то же время, среди местного населения указанных регионов нарастает недовольство действиями муниципальных чиновников, кремлевских властей и российских пропагандистов, призывающих жителей приграничья "терпеть" и сочувствовать убитым во время теракта в Подмосковье.

Напомним, ранее в сети показали кадры из села Козинка в Белгородской области. Там шли бои между добровольческими формированиями россиян в составе ВСУ и российскими военными. В результате бомбежек своей же авиацией село было почти полностью уничтожено.

На фото, сделанных с высоты, видно, что после российской атаки не осталось ни одного уцелевшего дома.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты модернизируют авиационные бомбы, которые применяют для ударов по Украине. Они делают из обычных управляемые (КАБы) и снаряжают их "крылышками". Такие бомбы способны лететь на 60-70 км, однако враг использует их не во всех направлениях фронта, а только в Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!