'ПВО для Украины – это защита жизни': Зеленский отреагировал на российский обстрел учебных заведений в Днепре. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к стране прежде всего говорил о российском обстреле учебных заведений в Днепре. Глава государства поблагодарил всех, "кто выезжает на места ударов, чтобы как можно быстрее оказать людям помощь", и отметил, что это самое важное.

Также Зеленский добавил, что противовоздушная оборона для Украины – это защита жизни, и соответственно он призвал партнеров предоставить нашей стране системы ПВО. "Они не могут просто пылиться где-то на базах, когда они способны спасти тысячи жизней от российского террора", – отметил президент.

Однако удар по Днепру, как и другие преступления РФ против Украины, не останутся безвозмездными. "Не менее важно и то, что российские террористы получают ответы на их удары. Каждый раз более дальнобойные ответы", - сказал Зеленский и поблагодарил воинов, которые обеспечивают такие ответы.

"В Гааге – в Нидерландах – продолжается конференция по справедливости для Украины, то есть по привлечению к ответственности всех российских убийц и террористов. Неизбежно это будет обеспечено", – пообещал президент.

Отдельно Зеленский остановился на расследовании российских военных преступлениях и привлечении виновных к ответственности. "Это колоссальная работа. На сегодняшний день только следователями Национальной полиции Украины зарегистрировано уже более 114 тысяч преступлений, связанных с агрессией России", - отметил глава государства.

Сегодня, по словам Зеленского, у него состоялось совещание с СБУ, Минцифры, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино. На прошлой неделе к президенту обратились с соответствующей петицией. "Содержательные были доклады. Готовим соответствующие шаги, которые дадут необходимый контроль над отраслью и помогут защитить интересы общества должным образом", – сказал президент.

Также президент рассказал, что встретился с представителями протестантских церквей и католической церкви. "Это миллионы наших людей, которые праздновали Пасху в это воскресенье. Поздравил их. Поблагодарил за то, что они поддерживают украинцев, находятся все здесь, в нашем государстве, в разных частях Украины, в том числе и на прифронтовой территории... Мы ценим все усилия церквей в коммуникации с христианами мира, чтобы всюду люди знали правду о войне", – сказал Зеленский.

Традиционно президент поблагодарил всех, кто помогает Украине, и наших воинов. "Красногоровка, Новомихайловка, Первомайское, Тоненьке, Клищиевка, Терны, Белогоровка и все другие места жестких боев – боев ради Украины. Спасибо всем, кто держит позиции и уничтожает оккупантов", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, глава государства сегодня подписал закон об уменьшении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Такое изменение позволит мобилизовать военнообязанных мужчин в возрасте 25 и 26 лет. Президент также подписал закон об электронном кабинете военнообязанного.

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