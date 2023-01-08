ПВО не помогло: в Мелитополе на заводе ''Гидромаш'' прогремели новые взрывы. Фото

В течение дня 8 января во временно оккупированном Мелитополе продолжается демилитаризация путинской армии. Очередные взрывы прогремели на заводе "Гидромаш".

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Днем местные жители слышали два взрыва. Об этом в Telegram сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По его словам, несколько громких взрывов раздались недалеко от захваченного россиянами завода "Гидромаш". Ночью на этом предприятии также были слышны громкие взрывы.

"Несколько громких взрывов недалеко от захваченного орками завода Гидромаш, где и так жгли всю ночь. ПВО раш**там явно не помогает, зато в небо сразу же взлетела вражеская авиация", – сообщил Федоров.

На данный момент масштабы демилитаризации в Мелитополе неизвестны. Федоров заверил, что детали последствий круглосуточной "бавовны" доразведываются.

Напомним, в ночь на 8 января во временно оккупированном Мелитополе прогремела серия мощных взрывов. После этого несколько часов подряд происходила детонация снарядов.

Ранее сообщалось, что 6 января во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе также прогремел взрыв. Это произошло в районе железнодорожного вокзала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 января во временно оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области российских террористов посетила "бавовна". Взрывы прогремели между поселком Мирное и селом Пивничное;

– военный эксперт, полковник Сергей Грабский считает, что ВСУ способны на молниеносный прорыв в Мелитополь. Это направление выглядит наиболее перспективной зоной, где подразделения оккупационных войск могут потерпеть новое поражение.

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