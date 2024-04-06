ПВО, отечественное оружие или истребители: Зеленский рассказал, как Украина планирует противодействовать КАБам

ПВО, отечественное оружие и истребители являются эффективными средствами противодействия российским управляемым авиационным бомбам. Но пока против российских самолетов – носителей КАБов силы обороны применяют только системы противовоздушной обороны.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью для телемарафона "Единые новости". Он отметил, что силы обороны используют только системы противовоздушной обороны против российских самолетов-носителей КАБов.

Но даже это эффективное применение заставило врага запускать авиабомбы с большего расстояния.

"На той дистанции, на которой мы сбивали их носители, они поняли, что не нужно заходить так глубоко к нам. Потому они сейчас увеличили расстояние. И мы должны увеличивать дальнобойные системы противовоздушной обороны. Подчеркну, что Россия этого очень опасается", – сказал Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что в скором будущем передача F-16 Воздушным силам может значительно улучшить ситуацию. Однако их количество будет недостаточным для полной защиты от КАБ, поэтому Украина также активно разрабатывает собственное оружие для противодействия российской авиации.

Напомним, 30 марта российская оккупационная армия впервые использовала в Украине тяжелую авиабомбу ОГАБ-1500. С помощью этой боеголовки войска РФ атаковали поселок Большая Писаревка Сумской области.

Ранее сообщалось, что Украина может противостоять новым российским боеприпасам УМПБ Д-30. В Воздушных силах отметили, что наиболее эффективным методом будет уничтожение пусковой установки или самолета, несущего эти бомбы.

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