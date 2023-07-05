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Пять лет за оправдание войны: в Украине начали давать реальные сроки за посты в соцсетях в защиту агрессора

Марина Петик
War
6 минут
2,3 т.
Пять лет за оправдание войны: в Украине начали давать реальные сроки за посты в соцсетях в защиту агрессора

Несмотря на то, что российские военные каждый день убивают мирных украинцев, бомбят города и села, разрушают наши дома, находятся еще сторонники "русского мира", которые в соцсетях пытаются оправдать российскую агрессию.

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Среди них – как обычные граждане Украины, так и священнослужители, блогеры, представители местной власти.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Сначала хвалила россиян, потом передумала

В конце июня суд присудил пять лет тюрьмы с отсрочкой на три года жительнице Харьковской области 35-летней Светлане Михалевой по ч. 3 ст. 436 УК Украины – оправдание военной агрессии РФ против Украины.

Еще в конце мая прошлого года жительница Купянска-Узлового дала комментарий российскому пропагандистскому телеканалу "Звезда", где приветствовала российских военных. Она сообщила, что их тут якобы очень ждали.

Пять лет за оправдание войны: в Украине начали давать реальные сроки за посты в соцсетях в защиту агрессора

"Очень ждали вас, потому что нас тут задавили своим украинским языком. Ребенка в садике заставляли разговаривать на украинском, переписали историю. У меня дочка в первый класс пошла, и я очень переживала, чтобы она не учила весь этот бред", – заявила Михалева.

Правда, после того, как Харьковская область была освобождена, женщина быстро "переобулась" и уже благодарила украинских волонтеров за гуманитарную помощь. В суде Михалева свою вину признала полностью. Суд учел, что она является матерью двоих детей, поэтому назначил ей такое мягкое наказание.

Пять лет за оправдание войны: в Украине начали давать реальные сроки за посты в соцсетях в защиту агрессора

Агитаторы от Московского патриархата

В Почаевской лавре, где находятся представители УПЦ (МП), обнаружили послушника, который поддерживал захват территории Украины и просил молиться за российских военных.

Как выяснилось, послушник имеет судимость за убийство и проживал на территории монастыря с 2017 года. Он работал на хозяйственном дворе Лавры. А после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину бросился писать в запрещенных российских соцсетях посты в поддержку агрессии против нашей страны.

Пять лет за оправдание войны: в Украине начали давать реальные сроки за посты в соцсетях в защиту агрессора
Пять лет за оправдание войны: в Украине начали давать реальные сроки за посты в соцсетях в защиту агрессора

Также он восхвалял руководство государства-террориста и дискредитировал украинских военных. На днях суд вынес приговор любителю "русского мира" – пять лет лишения свободы.

Этот послушник – не единственный представитель УПЦ (МП), кто разгонял в соцсетях антиукраинские кремлевские нарративы.

Так, священнослужитель Изюмской епархии УПЦ на Харьковщине перед вторжением сбежал в Россию.

Оттуда он записывал видеоролики, которые размещались в Telegram-каналах "Единой России". В них он оправдывал агрессию РФ против Украины, называл войну "хирургической операцией, во время которой необходимо вырезать больной орган".

Пять лет за оправдание войны: в Украине начали давать реальные сроки за посты в соцсетях в защиту агрессора

Пока ему предъявлено обвинение заочно по статье об оправдании, признании правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины.

Подозрение по статье 436 УК Украины предъявлено и организатору так называемых крестных ходов РПЦ. После 24 февраля этот священнослужитель на пророссийском YouTube-канале "Святая Русь" распространял ролики, в которых оправдывал вторжение РФ в Украину.

Пять лет за оправдание войны: в Украине начали давать реальные сроки за посты в соцсетях в защиту агрессора

Кроме этого, 31 марта в Киево-Печерской лавре этот "активист" раздавал интервью СМИ, где также оправдывал действия российской армии. Сейчас он взят под стражу с правом внесения залога.

Глава сельсовета призывал сдаваться

Подозрение в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины недавно было объявлено экс-главе сельсовета Чабанов Фастовского района Киевской области 42-летнему Александру К.

Александр К. долгое время возглавлял местное отделение "Партии регионов", постоянно высказывал свои прокремлевские взгляды. Перед началом вторжения он вместе с семьей выехал из Украины. Якобы отдыхал на Занзибаре, но после окончания отпуска в марте так и не вернулся.

Пять лет за оправдание войны: в Украине начали давать реальные сроки за посты в соцсетях в защиту агрессора

А после 24 февраля обзванивал своих подчиненных и убеждал их не оказывать сопротивления российским оккупантам, не вступать в ТРО. Местных жителей он агитировал снабжать захватчиков продуктами и предоставлять им жилье.

Также на своей странице в Facebook он называл войну РФ против Украины внутренним конфликтом и вел подрывную деятельность.

Блогерши-украинки оправдывают преступления РФ

Сразу две пророссийские блогерши получили заочные приговоры за оправдание войны России против Украины.

Одна из них 40-летняя Татьяна Поп, в прошлом телеведущая одного из местных телеканалов Хуста Закарпатской области. Ничем особенным не отметилась, кроме того, что несколько лет пропадала в России, снимаясь в различных теле-шоу: "Дом-2", "Холостяк", "Мама в законе".

Пять лет за оправдание войны: в Украине начали давать реальные сроки за посты в соцсетях в защиту агрессора

Она рассказывала, что имеет бизнес в Украине, живет на Рублевке в РФ, однако все это ничем не подтверждено.

В 2014 году неожиданно Поп начала антиукраинскую деятельность в соцсетях, включилась в кремлевскую кампанию "защиты прав" русинов Закарпатья. На своих YouTube-каналах стала рассказывать об американских биолабораториях и боевых комарах, в соцсетях унижала сторонников Майдана.

Открыто выступала за Путина и отделение Закарпатья от Украины.

Пять лет за оправдание войны: в Украине начали давать реальные сроки за посты в соцсетях в защиту агрессора

Наконец ее деятельность попала в поле зрения СБУ, и она получила 12 лет за свою подрывную деятельность. Пока заочно, поскольку скрывается в России.

Ее "коллега", 42-летняя одесская журналистка Юлия Витязева (настоящая фамилия Лозанова) первая, кто начала оправдывать россиян за подрыв Каховской ГЭС.

В РФ она выехала еще в начале 2015 года. С тех пор активно ведет свои соцсети и Telegram-канал, выступает на пропагандистских телеканалах, в т. ч. у Соловьева, где прославляет российскую власть и отрицает оккупацию Украины.

Пять лет за оправдание войны: в Украине начали давать реальные сроки за посты в соцсетях в защиту агрессора
Пять лет за оправдание войны: в Украине начали давать реальные сроки за посты в соцсетях в защиту агрессора

Также она собирает помощь для российских военных.

Сейчас ей заочно предъявлено подозрение по двум статьям – за коллаборационную деятельность, а также по статье об оправдании военной агрессии РФ против Украины.

Также заочно сообщено о подозрении за оправдание российской военной агрессии известной в прошлом украинской юристке, блогеру Татьяне Монтян. Она оправдывает существование псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" и призывает к насильственному уничтожению существующей власти в Украине.

Мягкий приговор не вразумил

Среди тех, кто оправдывает преступления России, есть и "рецидивисты" – люди, которые уже получали условные сроки за свою деятельность, но выводов не сделали.

Так, житель Черкасщины в прошлом году уже получил пять лет лишения свободы с отсрочкой. Однако продолжил распространять в соцсетях фото и видео, а также писать слова поддержки в адрес страны-агрессора.

Кроме этого, он называл украинцев "искусственной нацией", а территорию Украины – подаренными Россией землями.

Пять лет за оправдание войны: в Украине начали давать реальные сроки за посты в соцсетях в защиту агрессора

Еще один житель Винницы в начале вторжения в феврале-марте 2022 года распространял публикации "про укрнацистов", "освобождении Россией Донбасса". За это он получил срок – пять лет с отсрочкой приговора. Но продолжил свою подрывную деятельность.

Теперь оба будут отбывать реальные сроки в тюрьме.

Всего же за последние 15 месяцев было возбуждено примерно 120 дел по статье 436 УК Украины – оправдание, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников. Часть подозреваемых уже получили приговоры суда, часть скрывается от правосудия.