Пять лет за оправдание войны: в Украине начали давать реальные сроки за посты в соцсетях в защиту агрессора

Несмотря на то, что российские военные каждый день убивают мирных украинцев, бомбят города и села, разрушают наши дома, находятся еще сторонники "русского мира", которые в соцсетях пытаются оправдать российскую агрессию.

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Среди них – как обычные граждане Украины, так и священнослужители, блогеры, представители местной власти.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Сначала хвалила россиян, потом передумала

В конце июня суд присудил пять лет тюрьмы с отсрочкой на три года жительнице Харьковской области 35-летней Светлане Михалевой по ч. 3 ст. 436 УК Украины – оправдание военной агрессии РФ против Украины.

Еще в конце мая прошлого года жительница Купянска-Узлового дала комментарий российскому пропагандистскому телеканалу "Звезда", где приветствовала российских военных. Она сообщила, что их тут якобы очень ждали.

"Очень ждали вас, потому что нас тут задавили своим украинским языком. Ребенка в садике заставляли разговаривать на украинском, переписали историю. У меня дочка в первый класс пошла, и я очень переживала, чтобы она не учила весь этот бред", – заявила Михалева.

Правда, после того, как Харьковская область была освобождена, женщина быстро "переобулась" и уже благодарила украинских волонтеров за гуманитарную помощь. В суде Михалева свою вину признала полностью. Суд учел, что она является матерью двоих детей, поэтому назначил ей такое мягкое наказание.

Агитаторы от Московского патриархата

В Почаевской лавре, где находятся представители УПЦ (МП), обнаружили послушника, который поддерживал захват территории Украины и просил молиться за российских военных.

Как выяснилось, послушник имеет судимость за убийство и проживал на территории монастыря с 2017 года. Он работал на хозяйственном дворе Лавры. А после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину бросился писать в запрещенных российских соцсетях посты в поддержку агрессии против нашей страны.

Также он восхвалял руководство государства-террориста и дискредитировал украинских военных. На днях суд вынес приговор любителю "русского мира" – пять лет лишения свободы.

Этот послушник – не единственный представитель УПЦ (МП), кто разгонял в соцсетях антиукраинские кремлевские нарративы.

Так, священнослужитель Изюмской епархии УПЦ на Харьковщине перед вторжением сбежал в Россию.

Оттуда он записывал видеоролики, которые размещались в Telegram-каналах "Единой России". В них он оправдывал агрессию РФ против Украины, называл войну "хирургической операцией, во время которой необходимо вырезать больной орган".

Пока ему предъявлено обвинение заочно по статье об оправдании, признании правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины.

Подозрение по статье 436 УК Украины предъявлено и организатору так называемых крестных ходов РПЦ. После 24 февраля этот священнослужитель на пророссийском YouTube-канале "Святая Русь" распространял ролики, в которых оправдывал вторжение РФ в Украину.

Кроме этого, 31 марта в Киево-Печерской лавре этот "активист" раздавал интервью СМИ, где также оправдывал действия российской армии. Сейчас он взят под стражу с правом внесения залога.

Глава сельсовета призывал сдаваться

Подозрение в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины недавно было объявлено экс-главе сельсовета Чабанов Фастовского района Киевской области 42-летнему Александру К.

Александр К. долгое время возглавлял местное отделение "Партии регионов", постоянно высказывал свои прокремлевские взгляды. Перед началом вторжения он вместе с семьей выехал из Украины. Якобы отдыхал на Занзибаре, но после окончания отпуска в марте так и не вернулся.

А после 24 февраля обзванивал своих подчиненных и убеждал их не оказывать сопротивления российским оккупантам, не вступать в ТРО. Местных жителей он агитировал снабжать захватчиков продуктами и предоставлять им жилье.

Также на своей странице в Facebook он называл войну РФ против Украины внутренним конфликтом и вел подрывную деятельность.

Блогерши-украинки оправдывают преступления РФ

Сразу две пророссийские блогерши получили заочные приговоры за оправдание войны России против Украины.

Одна из них 40-летняя Татьяна Поп, в прошлом телеведущая одного из местных телеканалов Хуста Закарпатской области. Ничем особенным не отметилась, кроме того, что несколько лет пропадала в России, снимаясь в различных теле-шоу: "Дом-2", "Холостяк", "Мама в законе".

Она рассказывала, что имеет бизнес в Украине, живет на Рублевке в РФ, однако все это ничем не подтверждено.

В 2014 году неожиданно Поп начала антиукраинскую деятельность в соцсетях, включилась в кремлевскую кампанию "защиты прав" русинов Закарпатья. На своих YouTube-каналах стала рассказывать об американских биолабораториях и боевых комарах, в соцсетях унижала сторонников Майдана.

Открыто выступала за Путина и отделение Закарпатья от Украины.

Наконец ее деятельность попала в поле зрения СБУ, и она получила 12 лет за свою подрывную деятельность. Пока заочно, поскольку скрывается в России.

Ее "коллега", 42-летняя одесская журналистка Юлия Витязева (настоящая фамилия Лозанова) первая, кто начала оправдывать россиян за подрыв Каховской ГЭС.

В РФ она выехала еще в начале 2015 года. С тех пор активно ведет свои соцсети и Telegram-канал, выступает на пропагандистских телеканалах, в т. ч. у Соловьева, где прославляет российскую власть и отрицает оккупацию Украины.

Также она собирает помощь для российских военных.

Сейчас ей заочно предъявлено подозрение по двум статьям – за коллаборационную деятельность, а также по статье об оправдании военной агрессии РФ против Украины.

Также заочно сообщено о подозрении за оправдание российской военной агрессии известной в прошлом украинской юристке, блогеру Татьяне Монтян. Она оправдывает существование псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" и призывает к насильственному уничтожению существующей власти в Украине.

Мягкий приговор не вразумил

Среди тех, кто оправдывает преступления России, есть и "рецидивисты" – люди, которые уже получали условные сроки за свою деятельность, но выводов не сделали.

Так, житель Черкасщины в прошлом году уже получил пять лет лишения свободы с отсрочкой. Однако продолжил распространять в соцсетях фото и видео, а также писать слова поддержки в адрес страны-агрессора.

Кроме этого, он называл украинцев "искусственной нацией", а территорию Украины – подаренными Россией землями.

Еще один житель Винницы в начале вторжения в феврале-марте 2022 года распространял публикации "про укрнацистов", "освобождении Россией Донбасса". За это он получил срок – пять лет с отсрочкой приговора. Но продолжил свою подрывную деятельность.

Теперь оба будут отбывать реальные сроки в тюрьме.

Всего же за последние 15 месяцев было возбуждено примерно 120 дел по статье 436 УК Украины – оправдание, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников. Часть подозреваемых уже получили приговоры суда, часть скрывается от правосудия.