'Пять минут без 'глаз' в воздухе – минус чья-то жизнь': Бочкала открыл сбор на FPV-дроны для защитников Украины

Военный журналист, волонтер и координатор ВОО "Стоп коррупции" Роман Бочкала по случаю 40-летия открыл масштабный сбор на FPV-дроны для защитников Украины. Он планирует собрать средства на приобретение как минимум 40 дронов для 3 танковой бригады.

Об этом Бочкала сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что FPV-дроны сейчас критически необходимы на передовой, ведь для военных несколько минут без "глаз" в воздухе могут стоить жизни или потерянных позиций.

"Говорят, 40 не празднуют. Но и желания нет. Четверть моей жизни в Украине идет война. Осознание этого факта немного портит настроение, но дает понимание - на чем стоит фокусироваться.

Относительно подарков. Их не нужно. Давайте лучше в мои 40 соберем ребятам на 40 FPV! И передадим подарки врагу. 40 – минимальная планка. Не обижусь, если дронов будет больше. Лучше 100. Или 200", – написал журналист.

Бочкала подчеркнул, для того чтобы освобождать украинскую землю от присутствия оккупантов, FPV-дроны нужны нашим воинам всегда. Поскольку FPV – это основное оружие для уничтожения вражеской техники, ведь они быстрые и маневренные.

"40 дронов для 3 танковой бригады. Потому что 5 минут без "глаз" в воздухе – минус позиция. Минус чья-то жизнь. Плюс еще одна трагедия в украинской семье. Поэтому давайте помогать. Сейчас иначе нельзя", — добавил журналист.

Присоединиться к сбору можно по реквизитам:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/9WmBfTgj77

Приват: 5457 0822 2535 3445

PayPal: [email protected]

TRC20: TVqp9aBdBHSJUb2QCHRzzYbGzfaEBVbofN

Ранее Роман Бочкала отчитался о закрытом сборе на 60 FPV-дронов "Гром". Техника попала в руки военных Центра специального назначения Национальной гвардии Украины "Омега".

Также военный журналист рассказывал, почему цены, по которым волонтеры покупают оружие, отличаются от смет госзакупок для ВСУ. Об этом он, по собственным словам, узнал в Великобритании.

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