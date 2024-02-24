'Заговор или алчность?' Волонтер объяснил, откуда берется разная цена на одинаковую технику за границей. Фото

Журналист и координатор ВОО "Стоп коррупции" Роман Бочкала рассказал, почему цены, по которым волонтеры покупают "оружие", отличаются от смет госзакупок для ВСУ. Об этом он, по собственным словам, узнал в Великобритании.

Об этом волонтер написал в Facebook. Именно в Соединенном королевстве он и его коллеги проверили готовность бронетехники к отправке в Украину.

По словам Бочкалы, часто украинские волонтеры вынуждены покупать технику по цене, не соответствующей оригинальной стоимости.

"Вместе с друзьями волонтерами мы находим броневики в разных странах. Ремонтируем, делаем экспортные и транзитные лицензии… Логистика это вообще отдельная история! Иногда легче поднять на ноги мертвую машину, чем ее доставить. Так вот. специмпортеры иногда покупают дороже. И что-то мне воняют их цены", – продолжил Бочкала.

Он рассказал, что именно в Великобритании волонтер узнал стоимость техники "из первых рук", после чего возникли вопросы, один из которых: сколько на самом деле стоит та или иная военная машина?

"И возникает много вопросов - почему тот самый гусеничный М113, который покупают за государственный бюджет, стоит дороже, чем покупающие волонтеры? Почему услуги техобслуживания и логистика у волонтеров тоже получаются дешевле? Еще важно - у кого именно покупают?" – риторически спрашивает волонтер.

Военный журналист заявил, что может назвать конкретные случаи, когда сумму технику пытаются продать несколько раз. В результате, по словам волонтера, когда случаются такие ситуации, появляются двое пострадавших - первый в лице украинского воина, которому это могла стоить жизнь, потому что он вовремя не получил необходимую технику и, собственно, народ Украины.

"Потому что украинцы собирают донаты и еще и платят налоги. А кто-то неплохо наживается на покупке техники за эти деньги. Я не хочу поднимать срач. Но на следующей неделе, как буду в Киеве, планирую сообщить ставшие мне известны факты соответствующим органам. Посмотрим на реакцию. Также прошу, друзья – сообщайте, если у вас были подобные истории. Будем делать хероев известными!", - попросил Роман Бочкала.

Как сообщал OBOZ.UA, внуки погибшего украинского воина из Хмельницкого собрали и отдали 10 тыс. грн на автомобили для Вооруженных сил Украины. Дети узнали от взрослых о сборе на машину для 86-го батальона терробороны и сами пришли в ОО "Художественная сотня "Гайдамаки" с деньгами в руках.

Напомним, на фронте погиб главный сержант роты БПАК в рядах 33-й ОМБр Олег Ширма из Тернопольской области. Он отказался от работы за границей, чтобы защищать от врага родную землю.

Также во время боя с врагом погиб военный из Киевщины Юрий Макаренко. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 февраля в Донецкой области.

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