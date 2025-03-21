В середине марта украинские войска покинули Суджу и окрестные села после семи месяцев обороны. Россиянам пришлось потратить немало сил, чтобы освободить Курскую область, но не до конца – до сих пор там идут военные действия.

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Российская пропаганда пытается сделать из Курщины что-то вроде Бучи и Ирпеня, однако у них это очень плохо получается. Тем более, что местные жители больше всего возмущены тем, как с ними поступили собственные местные власти и российские военные: бросили на произвол судьбы, а сами сбежали, не организовали эвакуацию.

Что сейчас происходит в Судже, подробнее читайте в материале OBOZ.UA.

Дома на Курщине грабили и разрушали российские военные

Видео и фото из Суджи, куда недавно вошли российские войска, поражают. Много разбитых домов и больших зданий, машин, разрушены дороги. Как правило, подобное может быть только после прилета ракет и КАБов, которыми сами россияне и "утюжили" собственный город.

Жители Курской области потихоньку приезжают в свои дома после боев, хотя жителей просят еще подождать. Люди жалуются, что дома, в которых жили российские военные несколько месяцев, превращены в мусорки, разграблены, имущество, мебель – все разбито. А то, что уцелело, военные просто украли.

Одна из жительниц Суджанского района написала в ВКонтакте:

"В нашем родном семейном доме в Леонидово около 3 месяцев жили парни военнослужащие из 83 бригады ДШВ. Неделю назад они съехали. Я понимала, что не стоит ожидать по возвращению идеального порядка. Как говорится дом есть – и на том спасибо. Но чтоб настолько все разнести и загадить. Искренне не понимаю, как можно себя так вести в гостях с чужими вещами! Подскажите, есть ли смысл жаловаться, добиваться справедливости? Слышала, что подобное происходит нередко и доказать что-то непросто".

Женщина опубликовала фото того, что оставили российские военные: разбитые двери, сломанная раковина, кучи мусора в кухне.

Россияне также обвиняют военных в мародерстве и жалуются на них в Министерство обороны РФ, а оттуда приходят циничные отписки.

"Один из потерпевших написал жалобу в Министерство обороны, но там не увидели проблемы в пропавшем имуществе и ценностях после квартирования военных. Вместо реальной помощи он получил ответ, который звучит как насмешка: "Полностью разделяю негодование в отношении вашего жилья, однако хочется отметить, что военнослужащие, которые проживали в вашем доме, защищали самое святое, что у нас есть – наше отечество."

Теперь спасают старушек

В то же время, российская пропаганда буквально засыпает интернет фото и видео, как российские военные, особенно кадыровцы из "Ахмата" спасают бедных старушек и стариков, вывозят их на тележках. Распространяют рассказы о якобы истязаниях бедных жителей Курщины украинскими военными.

И ни слова о том, как чиновники и те же кадыровцы позорно бежали в августе прошлого года при наступлении ВСУ на Курщину. Никто не организовывал эвакуацию, поэтом местные жители выезжали сами, бросая пожилых родственников на произвол судьбы.

На одном из видео появился бывший глава Суджанского района Николай Богачев, которого жители как раз обвиняли в том, что сам он сбежал и не организовал эвакуацию. После скандалов этот чиновник подал в отставку и отправился воевать.

Теперь он появился в родном районе и осматривал свой разрушенных дом. Но суджанцы не забыли своих обид на чиновника. Они считают, что он их бросил, боялся за свое кресло, вот и исполнял указания Министерства обороны не объявлять эвакуацию, чтобы не было паники.

Теперь российская пропаганда собирается сделать музей из супермаркета "Пятерочка", который часто показывали украинские военные как доказательство того, что они уже вошли в Курскую область. Это очень задело российских пропагандистов.

Брошенная всеми пенсионерка вела дневник

Также российские пропагандисты распространяют "дневник" пожилой женщины из села Мартыновка Татьяны Васьковой.

Женщина осталась одна в своем доме, и каждый день на тетрадных листочках описывала то, что с ней происходило. Она пишет дочери Елене, что все уехали, не дождались, и она осталась совсем одна. И говорит, что если бы Елена осталась до утра, то она бы тоже с ней уехала.

"Да Лена если Дима поехал, а вы до утра остались и я бы поехала. Уехали все утром Любку, соседей Иван забрал, а вас уже не было, и я осталась... Ладно, что случилось, то случилось, а бы вы живы были", – пишет женщина (пунктуация сохранена).

Также женщина добавляет, что уехали все, Витька и Валька ее не взяли, потому что она слабая.

Пожилая женщина описывает как пряталась то под столом в сарае, потом под кроватью. Несколько раз приходили военные ВСУ, но не видели ее. А как-то раз ее нашли и сказали ей, чтобы она вылезала и спала на кровати.

"Сказали спи на кровати, никто тебя не тронет. А вы меня не убьете. Они сказали мы не убиваем мирных сегодня мы уезжаем завтра приедут новые, но мы их предупредили. Хорошие ребята, а одного звать Саша, другого Виталик".

Военные ВСУ принесли ей воды, открыли консервы и дали фонарик. Женщина описывает, что потом приходили другие военные, стояли в сенях, одного из них звали Ваней.

Женщина в своем дневнике просит ее похоронить рядом с сестрой, хотя бы косточку ее там закопать.

Правда, российские пропагандисты собираются устроить из истории брошенной властью и родными на произвол судьбы женщины мемориал. Кадыровец Апти Алаудинов – командир отряда "Ахмат" (чьи боевики с позором бежали с границы Курской области, когда в августе ВСУ наступали) уже вместе с губернатором Хинштейном торжественно передал "дневник" в местный краеведческий музей.

При передаче присутствовала и дочь умершей Татьяны Васьковой Елена, и ее внук.

О том, что женщине приносили еду и воду украинские солдаты, пропагандисты не упоминают. Как и о том, что это благодаря российской власти старики Курской области были брошены на произвол судьбы. За ними пришлось ухаживать украинским военным, кормить их, лечить, вывозить в безопасные места. Это сейчас, через семь месяцев, российские военные демонстративно на тачках вывозят больных пенсионеров из разрушенных обстрелами деревень.

Делят сертификаты

А жители приграничных районов сейчас активно борются за то, чтобы им всем выдали сертификаты на жилье. При чем отказываться от своих земельных участков в Судже и окрестных хуторах и селах они не желают.

Также есть и обиженные, те, кто не вошел в зону боевых действий, им компенсации не полагаются.

В сам город местные жители не очень хотят возвращаться. Тут нет воды, света и тепла, все разрушено обстрелами. Хотя люди говорят, думали, что российская армия сотрет Суджу с лица земли, чтобы уничтожить украинские войска. Готовили себе убежища в подвалах, чтобы переждать это время.

Но так произошло, что ВСУ ушли, а вслед за ними в город пришли россияне, часть из них была в очень грязной черной одежде, видимо, это те, кто пробрался на территорию по тем самым газовым трубам. Сейчас они проводят зачистку в городе, проверяют все квартиры и дома.

Местные жители не жалуются на ВСУ, хотя военные делали обходы квартир и домов. Россияне рассказывают, что украинские военные привозили в город и раздавали воду и еду – муку, крупы, консервы, масло. За счет этого многие и выживали.