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"Пятерочку" хотят сделать музеем, а стариков вывозят на тачках: что происходит в Судже после возвращения туда россиян

Марина Петик
Новости России
6 минут
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'Пятерочку' хотят сделать музеем, а стариков вывозят на тачках: что происходит в Судже после возвращения туда россиян

В середине марта украинские войска покинули Суджу и окрестные села после семи месяцев обороны. Россиянам пришлось потратить немало сил, чтобы освободить Курскую область, но не до конца – до сих пор там идут военные действия.

Видео дня

Российская пропаганда пытается сделать из Курщины что-то вроде Бучи и Ирпеня, однако у них это очень плохо получается. Тем более, что местные жители больше всего возмущены тем, как с ними поступили собственные местные власти и российские военные: бросили на произвол судьбы, а сами сбежали, не организовали эвакуацию.

Что сейчас происходит в Судже, подробнее читайте в материале OBOZ.UA.

Дома на Курщине грабили и разрушали российские военные

Видео и фото из Суджи, куда недавно вошли российские войска, поражают. Много разбитых домов и больших зданий, машин, разрушены дороги. Как правило, подобное может быть только после прилета ракет и КАБов, которыми сами россияне и "утюжили" собственный город.

"Пятерочку" хотят сделать музеем, а стариков вывозят на тачках: что происходит в Судже после возвращения туда россиян

Жители Курской области потихоньку приезжают в свои дома после боев, хотя жителей просят еще подождать. Люди жалуются, что дома, в которых жили российские военные несколько месяцев, превращены в мусорки, разграблены, имущество, мебель – все разбито. А то, что уцелело, военные просто украли.

Одна из жительниц Суджанского района написала в ВКонтакте:

"В нашем родном семейном доме в Леонидово около 3 месяцев жили парни военнослужащие из 83 бригады ДШВ. Неделю назад они съехали. Я понимала, что не стоит ожидать по возвращению идеального порядка. Как говорится дом есть – и на том спасибо. Но чтоб настолько все разнести и загадить. Искренне не понимаю, как можно себя так вести в гостях с чужими вещами! Подскажите, есть ли смысл жаловаться, добиваться справедливости? Слышала, что подобное происходит нередко и доказать что-то непросто".

"Пятерочку" хотят сделать музеем, а стариков вывозят на тачках: что происходит в Судже после возвращения туда россиян

Женщина опубликовала фото того, что оставили российские военные: разбитые двери, сломанная раковина, кучи мусора в кухне.

Россияне также обвиняют военных в мародерстве и жалуются на них в Министерство обороны РФ, а оттуда приходят циничные отписки.

"Один из потерпевших написал жалобу в Министерство обороны, но там не увидели проблемы в пропавшем имуществе и ценностях после квартирования военных. Вместо реальной помощи он получил ответ, который звучит как насмешка: "Полностью разделяю негодование в отношении вашего жилья, однако хочется отметить, что военнослужащие, которые проживали в вашем доме, защищали самое святое, что у нас есть – наше отечество."

"Пятерочку" хотят сделать музеем, а стариков вывозят на тачках: что происходит в Судже после возвращения туда россиян

Теперь спасают старушек

В то же время, российская пропаганда буквально засыпает интернет фото и видео, как российские военные, особенно кадыровцы из "Ахмата" спасают бедных старушек и стариков, вывозят их на тележках. Распространяют рассказы о якобы истязаниях бедных жителей Курщины украинскими военными.

И ни слова о том, как чиновники и те же кадыровцы позорно бежали в августе прошлого года при наступлении ВСУ на Курщину. Никто не организовывал эвакуацию, поэтом местные жители выезжали сами, бросая пожилых родственников на произвол судьбы.

"Пятерочку" хотят сделать музеем, а стариков вывозят на тачках: что происходит в Судже после возвращения туда россиян

На одном из видео появился бывший глава Суджанского района Николай Богачев, которого жители как раз обвиняли в том, что сам он сбежал и не организовал эвакуацию. После скандалов этот чиновник подал в отставку и отправился воевать.

Теперь он появился в родном районе и осматривал свой разрушенных дом. Но суджанцы не забыли своих обид на чиновника. Они считают, что он их бросил, боялся за свое кресло, вот и исполнял указания Министерства обороны не объявлять эвакуацию, чтобы не было паники.

"Пятерочку" хотят сделать музеем, а стариков вывозят на тачках: что происходит в Судже после возвращения туда россиян

Теперь российская пропаганда собирается сделать музей из супермаркета "Пятерочка", который часто показывали украинские военные как доказательство того, что они уже вошли в Курскую область. Это очень задело российских пропагандистов.

"Пятерочку" хотят сделать музеем, а стариков вывозят на тачках: что происходит в Судже после возвращения туда россиян

Брошенная всеми пенсионерка вела дневник

Также российские пропагандисты распространяют "дневник" пожилой женщины из села Мартыновка Татьяны Васьковой.

Женщина осталась одна в своем доме, и каждый день на тетрадных листочках описывала то, что с ней происходило. Она пишет дочери Елене, что все уехали, не дождались, и она осталась совсем одна. И говорит, что если бы Елена осталась до утра, то она бы тоже с ней уехала.

"Да Лена если Дима поехал, а вы до утра остались и я бы поехала. Уехали все утром Любку, соседей Иван забрал, а вас уже не было, и я осталась... Ладно, что случилось, то случилось, а бы вы живы были", – пишет женщина (пунктуация сохранена).

"Пятерочку" хотят сделать музеем, а стариков вывозят на тачках: что происходит в Судже после возвращения туда россиян

Также женщина добавляет, что уехали все, Витька и Валька ее не взяли, потому что она слабая.

Пожилая женщина описывает как пряталась то под столом в сарае, потом под кроватью. Несколько раз приходили военные ВСУ, но не видели ее. А как-то раз ее нашли и сказали ей, чтобы она вылезала и спала на кровати.

"Сказали спи на кровати, никто тебя не тронет. А вы меня не убьете. Они сказали мы не убиваем мирных сегодня мы уезжаем завтра приедут новые, но мы их предупредили. Хорошие ребята, а одного звать Саша, другого Виталик".

"Пятерочку" хотят сделать музеем, а стариков вывозят на тачках: что происходит в Судже после возвращения туда россиян

Военные ВСУ принесли ей воды, открыли консервы и дали фонарик. Женщина описывает, что потом приходили другие военные, стояли в сенях, одного из них звали Ваней.

Женщина в своем дневнике просит ее похоронить рядом с сестрой, хотя бы косточку ее там закопать.

Правда, российские пропагандисты собираются устроить из истории брошенной властью и родными на произвол судьбы женщины мемориал. Кадыровец Апти Алаудинов – командир отряда "Ахмат" (чьи боевики с позором бежали с границы Курской области, когда в августе ВСУ наступали) уже вместе с губернатором Хинштейном торжественно передал "дневник" в местный краеведческий музей.

"Пятерочку" хотят сделать музеем, а стариков вывозят на тачках: что происходит в Судже после возвращения туда россиян

При передаче присутствовала и дочь умершей Татьяны Васьковой Елена, и ее внук.

О том, что женщине приносили еду и воду украинские солдаты, пропагандисты не упоминают. Как и о том, что это благодаря российской власти старики Курской области были брошены на произвол судьбы. За ними пришлось ухаживать украинским военным, кормить их, лечить, вывозить в безопасные места. Это сейчас, через семь месяцев, российские военные демонстративно на тачках вывозят больных пенсионеров из разрушенных обстрелами деревень.

Делят сертификаты

А жители приграничных районов сейчас активно борются за то, чтобы им всем выдали сертификаты на жилье. При чем отказываться от своих земельных участков в Судже и окрестных хуторах и селах они не желают.

Также есть и обиженные, те, кто не вошел в зону боевых действий, им компенсации не полагаются.

В сам город местные жители не очень хотят возвращаться. Тут нет воды, света и тепла, все разрушено обстрелами. Хотя люди говорят, думали, что российская армия сотрет Суджу с лица земли, чтобы уничтожить украинские войска. Готовили себе убежища в подвалах, чтобы переждать это время.

"Пятерочку" хотят сделать музеем, а стариков вывозят на тачках: что происходит в Судже после возвращения туда россиян

Но так произошло, что ВСУ ушли, а вслед за ними в город пришли россияне, часть из них была в очень грязной черной одежде, видимо, это те, кто пробрался на территорию по тем самым газовым трубам. Сейчас они проводят зачистку в городе, проверяют все квартиры и дома.

Местные жители не жалуются на ВСУ, хотя военные делали обходы квартир и домов. Россияне рассказывают, что украинские военные привозили в город и раздавали воду и еду – муку, крупы, консервы, масло. За счет этого многие и выживали.