Пылает вражеская военная машина: в сети показали пожар в Авдеевке. Видео

Силы обороны продолжают перерезать вражескую логистику на временно оккупированных территориях. На этот раз защитники дотянулись до тыловой уже для россиян Авдеевки в Донецкой области.

Видео дня

Там уничтожен вражеский грузовик. Последствия атаки показали в Telegram-канале Exilenova+.

Что известно

В рамках кампании по перерезанию вражеской логистики защитники совершили очередное поражение на временно оккупированной Донетчине.

"Оккупированная Авдеевка, Донецкая область. Силы обороны Украины режут логистику ВС РФ", – отметили в Exilenova+.

Там также показали кадры с охваченным пламенем после атаки военным грузовиком. На нем видно символ российской агрессии против Украины – большую букву Z. То, что грузовик с такой маркировкой спокойно ездил по Авдеевке, может свидетельствовать, что удара по тылу захватчики не ожидали.

По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, грузовик горел в районе "оптового рынка".

Кратчайшее расстояние по прямой от линии фронта до Авдеевки составляет более 30 км.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что в оккупированном Шахтерске поражено место дислокации военных РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!