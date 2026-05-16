В оккупированном Шахтерске поражено место дислокации военных РФ: всплыли подробности. Фото и видео

Утром 15 мая Силы обороны Украины нанесли серию ударов по оккупированному городу Шахтерск Донецкой области. Целью атаки стало здание бывшего дома культуры, где дислоцировался личный состав путинской армии.

Видео дня

В результате удара враг понес существенные потери. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Подробности удара

По предварительной информации, украинские войска применили ударные БПЛА для атаки по месту дислокации вражеской армии. Вследствие обстрела здание дома культуры практически полностью было уничтожено, а враг понес существенные потери.

Кремлевская пропаганда в свою очередь по традиции рассказывает, что ВСУ якобы атаковали "мирных жителей". При этом, по легенде пропагандистов, якобы только один человек погиб и еще восемь получили ранения.

Тем не менее, OSINT-каналы пишут, что в момент атаки в здании проходило награждение российских оккупантов, и личного состава на квадратный метр там было как на параде.

Враг скрывает потери

Оккупационная администрация скрывает информацию о том, что здание дома культуры занимали путинские войска. Также чиновники говорят, что осколочные ранения получили три человека, а остальные четверо получили лёгкие травмы и порезы.

По информации местного гауляйтера Александра Шатова, украинские беспилотники самолетного типа атаковали дом культуры якобы во время приема граждан главой городской администрации.

Напомним, 16 мая в российском городе Пятигорск прогремел взрыв на автозаправочной станции. В результате вспыхнул пожар, а над городом поднялся дым. Предварительно известно, что из-за взрыва пострадали два человека.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в российской Рязани с 15 мая был введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение приняли региональные власти после ночной атаки по нефтеперерабатывающему заводу города и, соответственно масштабного пожара на предприятии, из-за которого в Рязани выпал "нефтяной дождь".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!