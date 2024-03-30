'Пытаемся не отступать': Зеленский объяснил, чем оборачивается отсутствие помощи США

Промедление Конгресса США с утверждением пакета военной помощи в 60 миллиардов долларов дорого обошлось Украине. Силы обороны не смогли спланировать будущие операции, пока американские законодатели ссорились около шести месяцев. Дальнейшее отсутствие помощи обернется потерей новых территорий.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post. По его словам, украинскому войску, которое сейчас находится в тяжелых условиях, возможно придется отступить, чтобы обезопасить свои линии фронта и сохранить боеприпасы.

"Если нет поддержки США, значит, у нас нет ни ПВО, ни ракет Patriot, ни помех для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это значит, что мы будем возвращаться, отступать, шаг за шагом, маленькими шагами", – сказал Зеленский.

Чтобы описать военную ситуацию, украинский президент взял лист бумаги и нарисовал простую схему зоны боевых действий.

"Если вам нужно 8 тысяч снарядов в день, чтобы защитить линию фронта, а у вас есть, например, всего 2000, вам придется делать меньше выстрелов. Как? Конечно, вернуться назад, сделав линию фронта короче. Если она сломается, россияне могут прорваться в большие города", – объяснил он.

"Мы пытаемся найти способ не отступать", – отметил Зеленский.

По его словам, после захвата россиянами Авдеевки в феврале ВСУ удалось стабилизировать ситуацию благодаря разумным шагам украинских военных. Если фронт останется стабильным, Украина сможет вооружить и научить новые бригады в тылу для проведения нового контрнаступления позже в этом году, отметил глава государства.

"Если вы не будете предпринимать шаги вперед для подготовки нового контрнаступления, Россия их сделает. Это то, чему мы научились в этой войне: если вы этого не сделаете, это сделает Россия", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

28 марта президент Владимир Зеленский и спикер Палаты представителей США Майк Джонсон провели телефонный разговор. Глава украинского государства рассказал о ситуации на поле боя и подчеркнул, что быстрое принятие Конгрессом помощи для Украины критически важно.

Ранее Майк Джонсон пообещал вынести на голосование законопроект о помощи Украине после католической Пасхи, которая будет отмечаться 31 марта. Учитывая двухнедельный перерыв в работе законодателей США, это может произойти не раньше 9 апреля.

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