'Пытается выжать максимум из минимума': Черник объяснил, что стоит за ультиматумом Путина

Российский диктатор Владимир Путин перед Саммитом мира выдвинул ультиматум, назвав три условия начала мирных переговоров по Украине. Речь шла в частности о том, что наша страна должна вывести войска с территории четырех своих областей, что для нас недопустимо. Однако на самом деле Путин не хочет начинать переговоры, а пытается заставить Запад и Украину пойти на уступки.

Видео дня

Об этом в выпуске программы OBOZ.Talk сказал военный эксперт Петр Черник. Он обратил внимание на то, что сейчас в странах Европы большой электоральный цикл, в частности состоялись выборы в Европейский парламент. И поскольку российский диктатор не смог подступиться к европейским элитам, сейчас он пытается достучаться до обычных европейцев.

Послание главы Кремля очень простое: он демонстрирует, что якобы готов заканчивать войну уже сейчас, для чего украинцы должны отказаться от четырех своих регионов.

"И поверьте, для обычного обывателя в Германии, в Великобритании или во Франции не имеет значения, где пройдет линия разграничения. Это она для нас имеет. Им важно, чтобы война закончилась. И так у них построена демократия. Это действительно демократия, что там этот электоральный процесс имеет глубокий смысл. И Путин таким образом, достукиваясь до обычного жителя, пытается привести к власти те силы, которые пойдут ему на встречу", – объяснил эксперт.

Он отметил, что стратегически Путин все же проиграл – об этом свидетельствует сам тот факт, что Саммит мира все же состоялся и собрал представителей сотни стран мира. Также по его результатам стало понятно, что Глобальный Юг не такой уж единый, ведь Аргентина, например, поставила свою подпись под общим коммюнике.

"В стратегическом смысле, сам факт того, что переговоры состоялись, это огромный шаг вперед...Сам факт того, что Путин рефлексирует именно так, давайте отмотаем два года назад, уже является признаком нашей стратегической победы. Почему? Украинское государство сохранилось. Они его не ликвидировали и уже не смогут. Он пытается выжать максимум из минимума", – отметил Черник.

Он добавил, что в дальнейшем какая-то линия разграничения в Украине, скорее всего, будет, ведь освободить, например, Донбасс одной лишь силой не удастся, это приведет к большому количеству жертв. По мнению эксперта, сначала необходимо выйти на северное Приазовье – при наличии большого количества оружия это "вполне возможный вариант".

"Мы находимся в такой очень специфической точке сейчас, где кристаллизовать какой-то правильный процесс, как оно все финализируется, практически невозможно. Но процесс начался. Этот так называемый Тегеран, так его называют, это первый шаг. Обязательно будет Ялта, обязательно будет Потсдам", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 14 июня российский диктатор Владимир Путин выдвинул циничные условия для начала переговоров с Киевом. В частности, он заявил, что для начала переговоров украинские войска должны быть полностью выведены с территории так называемых "ДНР", "ЛНР", а также из Херсонской и Запорожской областей. Еще одним условием РФ является нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что политика ультиматумов российского диктатора Владимира Путина означает одно – необходимость сделать паузу в войне. Заморозка боевых действий нужна кремлевскому лидеру, чтобы подготовить свои войска к дальнейшей эскалации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!