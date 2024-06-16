'России нужна пауза в войне': Зеленский объяснил, что стоит за ультиматумами Путина. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что политика ультиматумов российского диктатора Владимира Путина означает единственное – необходимость сделать паузу в войне. Заморозка боевых действий требуется кремлевскому лидеру, чтобы подготовить свои войска к дальнейшей эскалации.

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Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время пресс-конференции по итогам Глобального Саммита мира, который проходил в эти дни в Швейцарии. На мероприятии находился корреспондент OBOZ.UA, а также брифинг транслировал онлайн YouTube-канал Офиса президента.

"С этими ультиматумами Путин приехал на танке во время полномасштабного вторжения, окружил нашу столицу. Ультиматумов было много разных. Ультиматумы дают ему возможность делать паузы", – пояснил президент.

"Если честно, Минские соглашения – это был ультиматум, когда был заморожен конфликт. Для него нужна была эта пауза, чтобы подготовиться к полномасштабному вторжению. Поэтому любые ультиматумы для Путина – ему нужны паузы, чтобы подготовить своих военных", – подчеркнул украинский лидер.

Напомним, 14 июня, накануне проходившего в Швейцарии Саммита мира Украины, российский диктатор Владимир Путин выдвинул циничные условия для начала переговоров с Киевом. В частности, он заявил, что для начала переговоров украинские войска должны быть полностью выведены с территории так называемых ДНР, ЛНР, а также из Херсонской и Запорожской областей. Еще одним условием РФ есть нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет прекращения войны. Именно об этом свидетельствует его дерьмовое "мирное" предложение.

– В ISW считают, что заявлениям диктатора Путина о якобы "готовности России вести переговоры" удалось сбить с толку цель Глобального саммита мира в Швейцарии. Информационная операция Кремля была направлена на саботаж саммита и частично преуспела в этом, переориентировав международный разговор на отсутствие РФ на саммите.

– Вице-президент США Камала Гаррис назвала предложения Владимира Путина относительно "условий мира" в Украине фактически требованием капитуляции, а не искренней попыткой прекратить войну. Она в очередной раз заверила в непреклонной поддержке Украины со стороны США.

– Канцлер Германии Олаф Шольц резко выступил против немедленного прекращения огня в Украине. По его мнению, без глубоких переговоров и четкой дорожной карты в справедливый мир такая пауза лишь создаст новый замороженный конфликт.

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