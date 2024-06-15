Премьер Нидерландов: дерьмовое 'мирное' предложение Путина показало, что он паникует

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин пока не желает прекращения войны. Именно об этом свидетельствует его дерьмовое "мирное" предложение.

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Об этом он сказал на полях Всемирного саммита мира в Швейцарии. По словам Рютте, Россия на каком-то этапе должна быть вовлечена в мирный процесс с Украиной, но не сейчас.

"Очевидно, что Путин больше заинтересован в государственном визите в Северную Корею, чем в том, чтобы присутствовать на этой встрече", – сказал он.

Вспоминая, что год назад участниками мирного процесса было только 15 стран, он отметил, что на саммите присутствуют представители более 90 стран, обсуждающих ключевые вопросы, такие как продовольственная и ядерная безопасность, гуманитарные вопросы, возвращение похищенных детей, а также восстановление семей.

В этом контексте Рютте добавил, что дерьмовое "мирное" предложение Путина показало, что на самом деле он паникует.

"Это свидетельствует о том, что мир сейчас имеет импульс, и он обращается против России, и я думаю, что он это чувствует. Вот почему он вчера выступил с этим бессмысленным мирным предложением", – добавил глава нидерландского правительства.

Следует отметить, что в субботу, 15 июня, в Швейцарии стартовал Глобальный саммит мира, организованный Украиной. Его основой является Формула мира – на мероприятии планируется рассмотреть 3 из 10 вопросов: ядерная и продовольственная безопасность, а также освобождение украинских военнопленных и похищенных Россией детей.

Накануне, 14 июня, стало известно, что в саммите примут участие 92 государства мира и 8 организаций, из которых 57 будут представлены на самом высоком уровне.

Правительство Швейцарии планирует завершить саммит заключительной декларацией, которая "в идеале" будет поддержана всеми участниками. Государство-агрессор Россия не будет присутствовать на саммите, однако Амгерд убеждена, что эта мера станет "первым шагом" к установлению крепкого мира.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что саммит мира в Швейцарии не является платформой для прямых переговоров между Украиной и Россией. В этом мероприятии примут участие около 100 стран, и его целью является разработка общих параметров мира, основанных на международном праве и Уставе ООН.

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