'Пытались найти слабые места': Демченко рассказал о потерях врага на границе в январе

Только за первый месяц 2026 года войска страны-террориста во время попыток прорвать границу Украины потеряли фактически два батальона. В частности, россияне в последние дни были активны на Харьковском направлении.

Об этом в телеэфире сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он отметил, что очень активно войска РФ пытаются прорваться вблизи населенного пункта Волчанские Хутора и ищут слабые места в линии обороны.

"Россияне на соответствующих участках пытались атаковать позиции, которые удерживают подразделения ГПСУ. Враг действует преимущественно малыми пехотными группами", – отметил Демченко

Также он отметил, что на направлении населенного пункта Дегтярное в Харьковской области активность врага уменьшилась. Ранее на этом участке фронта противник в течение нескольких недель пытался массово прорвать границу, однако понес значительные потери.

"В течение трех недель, когда противник пытался массово прорвать нашу границу, он понес большие потери. Около двух батальонов было стерто, убитыми и ранеными", – добавил Демченко.

По словам спикера ГПСУ, сейчас, возможно, враг перегруппировывается, накапливает силы для того, чтобы возобновить эти действия, но"за последние несколько дней на этом направлении ситуация более-менее спокойная".

Также, по словам Демченко, кроме Харьковщины, бои идут и на Сумщине.

"В пределах Хотинской, Юнаковской и Краснопольской громад, где российские подразделения периодически пытаются продвигаться и давят на позиции украинских пограничников. Например, за минувшие сутки на разных направлениях было уничтожено около 90 российских военных, а более 20 получили ранения", – резюмировал текущую ситуацию спикер ГПСУ.

Напомним, ранее российские военные пытались прорвать границу на Харьковщине в направлении н.п. Дегтярное, но Вооруженные силы Украины разрушили планы врага, отбив атаку. В итоге 21 захватчик был уничтожен, еще 11 – ранены. К своему наступлению враг готовился заранее.

