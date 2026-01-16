Российские войска пытались прорвать границу в направлении Дегтярного на Харьковщине: в ГПСУ рассказали о ситуации

Военные российской оккупационной армии пытались прорвать границу на Харьковщине в направлении н. п. Дегтярное. Вооруженные силы Украины разрушили планы врага отбив атаку.

В итоге 21 захватчик был уничтожен, еще 11 – ранены. Подробности рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Оккупанты пытаются расширить наступление

По его словам, россияне заранее готовились к наступлению и скапливались малыми группами.

"До этого раньше противник появлялся небольшими группами рядом с границей, наверное, прощупывая ситуацию. Но в начале этой недели, фактически несколько дней, уже накопив определенные свои силы, малыми пехотными группами, но в большем количестве пытался атаковать позиции пограничных подразделений", – подчеркнул Демченко.

Он добавил, что российские войска пытаются расширить зону боевых действий на соседние населенные пункты Круглое и Бугруватка, но благодаря стойкости украинских военных и пограничников противнику не удается достичь успеха на этом направлении.

Спикер также сообщил, что вблизи пограничного села Сотницкий Казачок в Харьковской области пока вражеской активности не зафиксировано. Накануне же оккупанты предприняли попытку штурма позиций пограничных подразделений в направлении Волчанских Хуторов, однако понесли потери и продвинуться не смогли.

Напомним, на Харьковщине оккупанты пытались использовать газотранспортный трубопровод "Союз" для скрытого передвижения и накопления сил. Противник действовал к северу от Новоплатоновки в направлении Новой Кругляковки и Загрызово, привлекая к операции около 50 военнослужащих. Попытку штурма сорвали подразделения 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады ДШВ ВСУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что захватчики усиливают давление в Купянском районе с целью дальнейшего продвижения в направлении города. Однако все их попытки проникнуть непосредственно в город завершаются провалом, и по состоянию на данный момент именно украинские Силы обороны полностью контролируют ситуацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!