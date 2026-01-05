На Харьковщине оккупанты попытались использовать для продвижения газопровод и поплатились: украинские войска 'зачистили' противника. Видео

На Харьковщине российские войска прибегли к нетипичной тактике, пытаясь использовать газотранспортный трубопровод "Союз" для скрытого продвижения и накопления сил. Попытку штурма сорвали подразделения 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады ДШВ ВСУ. Противник действовал к северу от Новоплатоновки в направлении Новой Кругляковки и Загрызово, привлекая к операции около 50 военнослужащих.

Украинские военные заблаговременно обнаружили намерения врага и во взаимодействии со смежными подразделениями полностью остановили штурм. Об этом сообщили в 77-й оаэмбр и обнародовали видео с результатами боевой работы в Telegram-канале.

По данным украинских военных, российские подразделения планировали использовать газопровод "Союз" как укрытие для скрытого выхода на украинские позиции и дальнейшего накопления личного состава перед атакой. Такая тактика должна была позволить оккупантам минимизировать потери во время выдвижения.

Однако подразделения 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады своевременно обнаружили движение противника. В результате совместных действий со смежными силами Сил обороны штурм был сорван еще на этапе реализации замысла.

Подтверждена ликвидация не менее 40 российских военнослужащих. Враг не достиг ни одной из поставленных задач, а обстановка в полосе ответственности бригады после боя была стабилизирована.

В бригаде отмечают, что в дальнейшем противник продолжает действовать малыми группами и пытается просачиваться между позициями, однако все такие попытки находятся под постоянным контролем и оперативно пресекаются. 77-я отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада ДШВ ВС Украины продолжает выполнять боевые задачи на Купянском направлении, удерживая рубежи и срывая планы оккупантов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские захватчики пытаются усилить давление в Купянском районе с целью дальнейшего продвижения в направлении Купянска. Однако все их попытки проникнуть непосредственно в город завершаются провалом, и по состоянию на данный момент именно украинские Силы Обороны полностью контролируют ситуацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!