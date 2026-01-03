'Россия рвется к Купянску, но это завершается провалом': в ВСУ рассказали о ситуации на фронте

Российские захватчики пытаются усилить давление в Купянском районе с целью дальнейшего продвижения в направлении Купянска. Однако все их попытки проникнуть непосредственно в город завершаются провалом, и по состоянию на данный момент именно украинские Силы Обороны полностью контролируют ситуацию.

У оккупантов новый приказ – оккупировать Купянск до февраля. Об этом 3 января рассказал спикер группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов.

Продвижение в направлении города

"Сейчас враг сосредоточил основные усилия на левом берегу реки Оскол, пытаясь создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Купянска", – частности, сообщил офицер.

Виктор Трегубов подчеркнул: речь идет не о восстановлении позиций к северу от города, а именно об интенсивном давлении в районе левобережья. В то же время российские подразделения все еще пытаются зайти в сам Купянск небольшими группами.

"Они пускали группы инфильтрации непосредственно в город, но те туда просто не проходят.Их оттуда потеснили и сейчас они как-то ищут вариант", – отметил украинский защитник и добавил, что "все попытки россиян вернуться в город пока остаются безрезультатными".

Новый приказ

Виктор Трегубов объяснил: если бы противник имел хотя бы частичный успех, то не потерял бы закрепления в Купянске, которые имел еще два месяца назад.

"Я слышал, что тот самый несчастный "Кузов", которому дали героя России, уже теперь ставит задачу взять Купянск хотя бы до февраля. Ну, у человека такое хобби – ставить задачу взять Купянск. Ему за это звание героя дают. Может, дадут еще раз, может дадут посмертно", – рассказал офицер.

Речь идет о российском генерал-полковнике Сергее Кузовлеве, которому в декабре прошлого года присвоили указанное звание, за фейковые доклады о полной оккупации Купянска.

Что предшествовало

Российская оккупационная армия в период новогодних праздников в зоне ответственности группировки Объединенных сил – это Харьковская, Луганская и Сумская области, – несколько "уменьшила интенсивность своих атак", отметил Виктор Трегубов. Таким образом противник перегруппировывается и создает условия для возобновления наступательных действий в январе.

На Купянском направлении враг сегодня (по данным по состоянию на 17:00) совершил десять безрезультатных наступательных действий в районе населенных пунктов Синьковка, Новая Кругляковка и в сторону Купянска, Петропавловки, Кучеровки и Куриловки, отмечают в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, попытки оккупантов захватить Купянск все сильнее разрушают город. Враг не воюет по правилам – он их просто не признает. Рассказывая об этом, Оперативное командование "Север" в качестве доказательств обнародовало последние фото заснеженного и изуродованного города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!