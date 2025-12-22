"Такое уже было": в ВСУ прокомментировали заявления россиян о захвате Купянска

Несмотря на заявления россиян о захвате Купянска (Харьковская область), по состоянию на 22 ноября в районе города находится не более 200 оккупантов. Попытки врага усилить давление и реализовать свои намерения на этом направлении пока остаются безрезультатными.

Об этом сообщил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов. По его словам, данные радиоперехватов свидетельствуют, что в городе может находиться около 100 оккупантов.

"Давайте считать, что 100, может быть больше, но точно меньше 200", – отметил Трегубов.

Комментируя заявления российской стороны о якобы захвате Купянска, представитель Группировки Объединенных Сил отметил, что подобные вещи уже случались раньше.

"Такое действительно было, я даже конкретное число назову – 15 ноября. Вот там были действительно сбросы флагов с дронов", – сказал Трегубов.

Ситуация в городе сейчас свидетельствует скорее о попытках оккупантов деблокировать город, однако такие попытки остаются безрезультатными.

Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил рассказал и о составе оккупационного войска на этом направлении. В частности, фиксируются наемники с низким уровнем подготовки, которых украинские бойцы не раз брали в плен. Среди кадровых военных – преимущественно контрактники так называемых "ипотечных контрактов". Подготовка таких военных длилась около двух месяцев.

"Это люди средней квалификации, достаточной для ведения боевых действий, но не профессиональные воины", – подытожил он.

Ситуация на Купянском направлении

В Купянске российские подразделения оказались в окружении и фактически теряют любое присутствие в городе, в то же время за его пределами, на левобережье Оскола, они пытаются оттеснить украинские силы за реку.

Российские войска вряд ли смогут долго удерживаться в Купянске из-за проблем со снабжением, которое сейчас осуществляется только воздушным путем. Силы обороны шаг за шагом будут вытеснять оккупантов из домов и подвалов, где те закрепились.Нашим бойцам удалось взять под контроль 90% города.

Также недавно россияне решили повторить собственное "ноу-хау", испытанное ранее, в частности, на Курщине – и попытались подобраться к позициям украинских воинов на Купянском направлении, пробравшись по газовой трубе. Украинские воины вовремя обнаружили маневр оккупантов и ликвидировали не менее 40 российских штурмовиков, сделав невозможным вражеский прорыв.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на недавний визит президента Владимира Зеленского в Купянск, российский диктатор Владимир Путин продолжает заявлять об окружении города. Кремлевский глава утверждал, что в окружении оккупантов якобы находятся более 3 тысяч украинских военных.

