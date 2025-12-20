Деоккупировано 90% города: сколько российских военных окружили в Купянске

На фоне заявлений российской стороны о якобы успехах в Купянске (Харьковская область), в нескольких районах города в окружении находится не менее двух сотен военнослужащих РФ. Сейчас продвижения оккупантов здесь не наблюдается.

Об этом рассказал начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает 24 Канал. Он добавил, что в Купянске продолжаются городские бои.

Подробнее о ситуации

Военный также отметил, что наши бойцы проводят зачистку вражеских сил после удачной операции ВСУ и такие действия требуют определенного времени, ведь спешка здесь ни к чему.

"Городские бои – это штука медленная и осторожная. Кроме того, россияне до сих пор иногда используют тактику живого щита, прикрываясь местными жителями, которые до сих пор остаются в Купянске. Поэтому это еще продлится некоторое время", – объяснил Трегубов.

По его словам, российские войска вряд ли смогут долго удерживаться в Купянске из-за проблем со снабжением, которое сейчас осуществляется только воздушным путем. Силы обороны шаг за шагом будут вытеснять оккупантов из домов и подвалов, где те закрепились.

В то же время Трегубов отметил, что необходимо действовать без спешки, чтобы не подвергать украинских военных лишней опасности.

Стоит отметить, что накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что нашим бойцам удалось взять под контроль 90% города.

"Привел конкретные примеры успешных действий Сил обороны Украины. Благодаря активным поисково-ударным действиям нам удалось отбросить оккупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города", – подчеркнул главком.

Напомним, несмотря на недавний визит президента Владимира Зеленского в Купянск, российский диктатор Владимир Путин продолжает заявлять об окружении города. Кремлевский глава утверждает, что в российском окружении якобы находятся более 3 тысяч украинских военных.

Как сообщал OBOZ .UA, Кремль пытается преуменьшить значение успешных контратак Сил обороны Украины в Купянске. "Успокаивающие" заявления российских чиновников и пропагандистов звучат на фоне обеспокоенности Z-блогеров серьезностью ситуации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!