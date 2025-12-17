Силы обороны взяли под контроль 90% Купянска и достигли успехов на севере Покровска, – Сырский

Силы обороны Украины имеют успех вблизи Купянска, в частности нашим бойцам удалось взять под контроль 90% города. Также есть продвижение в Покровске: в результате контрнаступательных действий защитники вернули контроль над 16 кв. км на севере города.

Об этом 17 декабря сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В частности, генерал принял участие в 32-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", которое состоялось в формате видеоконференции и рассказал о текущей ситуации на фронте, которая, по его словам, остается сложной.

Враг продолжает давить

Сырский отметил, что для проведения стратегического наступления противник увеличил свою группировку примерно до 710 тысяч военных. Несмотря на значительные потери, российские войска не прекращают наступательных действий, однако заметных оперативных результатов им достичь не удалось.

"Привел конкретные примеры успешных действий Сил обороны Украины. Благодаря активным поисково-ударным действиям нам удалось отбросить оккупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города. Отдельно остановился на ситуации на Покровском направлении. Здесь противник уже более 17 месяцев пытается захватить Покровск. Однако украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу. В результате контрнаступательных действий вернули контроль над 16 кв. км в северной части города", – говорится в сообщении.

Главком сообщил, что украинские военные также вернули под контроль около 56 квадратных километров в районах Гришино, Котлино и Удачного к западу от Покровска.

Украинские дальнобойные удары действуют

В то же время кроме боевых действий на передовой, Украина последовательно наращивает давление на противника в глубине его территории, нанося успешные удары по объектам критической инфраструктуры РФ дальнобойными средствами. По его словам, с начала года прямые и косвенные потери России в результате этих ударов оцениваются в 21,5 миллиарда долларов.

Сырский подчеркнул, что внешняя поддержка Сил обороны Украины имеет ключевое значение для сдерживания России и безопасности европейских стран.

"Учитывая это призвал партнеров увеличить объемы международной военной помощи, прежде всего для развития возможностей нашей противовоздушной и противоракетной обороны, а также для дальнего огневого поражения", – отметил он.

Генерал выразил благодарность партнерам за проявленную солидарность, системную политическую поддержку и оказанную военную помощь Украине. Он также отдельно отметил усилия международных союзников, направленные на приближение справедливого и прочного мира для нашего государства.

Напомним, накануне стало известно, что украинские военнослужащие продолжают зачищать Купянск Харьковской области от российских оккупантов. В центре города на то время скрывалось еще несколько десятков захватчиков. Российские оккупанты оказались в полном окружении в центральной городской больнице Купянска.

Как писал OBOZ.UA, 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил прифронтовую Харьковскую область и посетил военных в Купянске. Глава государства подчеркнул, что россияне долго хвастались, будто они захватили город, однако это оказалось ложью.

