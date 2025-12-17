Кремль пытается преуменьшить значение украинских контратак в Купянске: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями. Карта

Кремль пытается преуменьшить значение успешных контратак Сил обороны Украины в Купянске. "Успокаивающие" заявления российских чиновников и пропагандистов звучат на фоне обеспокоенности Z-блогеров серьезностью ситуации.

Стремясь убедить россиян и Запад в "неизбежности" победы РФ, Москва продолжает настаивать на "контроле" оккупационных войск над Купянском и обвиняет президента Украины Владимира Зеленского в создании "фейкового видео" с окраины этого города. О заявлениях Кремля и их цели рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Кремль врет о ситуации в Купянске

Аналитики отметили, что сейчас Кремль пытается преуменьшить значение украинских контратак в Купянске, тогда как часть Z-блогеров бьет тревогу из-за серьезности ситуации для оккупационных войск РФ на этом направлении.

По данным украинских военных, по состоянию на 16 декабря в этом городе на Харьковщине остаются около 200 российских захватчиков. Они практически отрезаны от обеспечения: логистику россиян делают невозможной украинские силы.

Однако российское военное руководство и машина государственной пропаганды РФ делают вид, что в Купянске у России все под контролем. Они усиленно преуменьшают значение украинских контратак на направлении – в стремлении поддержать ложный российский нарратив о том, что российские войска неотвратимо разрушают оборону Украины.

Этот нарратив, напомнили в ISW, имеет целью повлиять на Украину и Запад и добиться от них значительных уступок в пользу России.

"Российские государственные источники, включая группировку войск "Запад" и неназванный источник из российской Объединенной группировки войск, утверждали, что российские войска сохранили контроль над Купянском, и обвинили президента Украины Владимира Зеленского в фальсификации видеозаписи от 11 декабря, которую он сделал в Купянске", – говорится в материале.

В кремлевский "антикриз" включились и некоторые российские Z-блогеры. Они взялись распространять якобы геолоцированные видеозаписи с двумя оккупантами из 121 мотострелкового полка 68 мотострелковой дивизии 6 общевойсковой армии ВС РФ. По версии роспропаганды, эти оккупанты гуляют в южной части Купянска, что "подтверждает" сохранение российскими войсками контроля над городом.

Однако другие Z-блогеры распространяют кардинально противоположные сообщения и критикуют государственные пропагандистские СМИ за ненадлежащее освещение украинских контратак в Купянске. Один из них даже заявил, что государственные российские СМИ в "тандеме" с группировкой войск "Запад" и Объединенной группировкой войск скрывают реальную ситуацию на поле боя на Купянском направлении.

Что происходит на Купянском направлении

Тем временем в ISW геолоцировали кадры от 15 декабря и пришли к выводу, что украинские войска удерживают позиции или недавно продвинулись в северной части Петропавловки (к востоку от Купянска) – в районе, где, по утверждению российских источников, якобы сохраняется присутствие российских войск.

А геолокационные кадры, опубликованные 16 декабря, подтвердили, что украинские войска недавно продвинулись в центре Купянска — в районе, где российские войска ранее проводили миссии по инфильтрации.

В целом 15 и 16 декабря российские войска атаковали вблизи и в пределах самого Купянска; к северу от Купянска вблизи Голубовки; на восток от Купянска в направлении Кучеровки и Петропавловки; на юго-восток от Купянска в направлении Песчаного и Куриловки; и на юг от Купянска вблизи Купянска-Узлового.

Российские военные блогеры также утверждали, что украинские войска контратаковали на юге Купянска.

