Украинские войска продвинулись на западе Запорожской области: карта и анализ ISW

Украинские войска сдерживают наступление российских оккупантов в Запорожской области и улучшают свои позиции на этом участке фронта. Опубликованные 15 декабря геолокационные записи показывают, что ВСУ продвинулись к югу от Степногорска (к западу от Орехова).

В то же время путинские войска также предприняли попытка атаковать на этом участке фронта. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Бои в Запорожской области

По информации ISW, в течение 14 и 15 декабря российские войска атаковали западнее Орехова в районе Новоандреевки, Щербаков, Степногорска, Приморского и в направлении Павловки. На Запорожском направление военное командование РФ задействовало операторов беспилотников и другие подразделения 7-й воздушно-десантной (ВДВ) дивизии России, включая 247-й и 108-й ВДВ полки.

Непосредственно на Ореховском направлении операторы беспилотников 70-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-й армейский авиационный полк, Южный военный округ) наносят удары по украинским позициям.

Аналитики отмечают, что в Запорожской области российское командование ставит задачу удержать позиции на передовой, обеспечить безопасность тыловых районов от ударов Украины и продвинуться в зону досягаемости артиллерийских орудий города Запорожья.

Напомним, украинские военнослужащие продолжают зачищать Купянск Харьковской области от российских оккупантов. На данный момент в центре города прячутся еще несколько десятков захватчиков. Российские оккупанты оказались в полном окружении в центральной городской больнице Купянска.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 декабря российская террористическая армия атаковала Запорожье дроном-камикадзе. Оккупанты направили беспилотник в жилой многоэтажный дом. Вследствие обстрела трое мирных жителей пострадали.

