Оккупанты оказались в окружении: украинские войска зачищают ключевой город у границы с Россией. Карта

Российские войска в Купянске Харьковской области находятся в окружении. Бои за пределами ключевого города вблизи границы с РФ продолжаются, но там оккупанты хотя бы каких-то успехов не имеют.

Подробнее об этом рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире "Суспильного". Он отметил, что сейчас в населенном пункте продолжается зачистка противника нашими защитниками.

Ситуация в Купянске

Так, по словам военного, в Купянске российские подразделения оказались в жестком окружении и фактически теряют любое присутствие в городе, одновременно за его пределами, на левобережье Оскола, они пытаются оттеснить украинские силы за реку.

"Без особого успеха, была попытка давления в сторону Купянска-Узлового, который пытался разрекламировать Путин. Но сказать, что там есть успех – нет. Хотя очень активное давление именно на этой неделе", – подчеркнул Трегубов.

Он убежден, что российская сторона пытается подстроить реальность под собственные пропагандистские заявления или же скорректировать саму пропаганду в соответствии с фактической ситуацией. После заявлений о якобы захвате города, которые не подтвердились, Россия вынуждена менять риторику и говорить о тяжелых боях.

На самом же деле, по оценке Трегубова, российские подразделения находятся в полном окружении и постепенно сдают оружие.

"Но, если говорить о боях вокруг города, то они идут и россияне надеются на то, что может таки удастся прорваться в город, восстановить сообщение и как-то наоборот, привести реальность в соответствие с пропагандой. Скорее всего не получится", – резюмировал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил.

Напомним, ранее Трегубов рассказывал, что в нескольких районах города в окружении находится не менее двух сотен военнослужащих РФ и продвижение оккупантов здесь не наблюдается. Вместе с тем захватчики вряд ли смогут долго удерживаться в Купянске из-за проблем со снабжением, которое сейчас осуществляется только воздушным путем.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на недавний визит президента Владимира Зеленского в Купянск, российский диктатор Владимир Путин продолжает заявлять об окружении города. Кремлевский глава утверждал, что в окружении оккупантов якобы находятся более 3 тысяч украинских военных.

