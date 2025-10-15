Пытались незаметно продвинуться по лесополосам: пограничники на фронте ликвидировали несколько групп российских пехотинцев. Видео

Украинские пограничники из бригады "Форпост" Краматорского пограничного отряда Госпогранслужбы 14 октября ликвидировали несколько групп российских военных, которые пытались незаметно продвинуться лесополосами на фронте.

Видео обнародовали в Telegram канале подразделения. В сообщении указано, что пограничники вовремя обнаружили вражеские силы и открыли огонь.

"Пограничники "Форпоста" обнаружили и ликвидировали группы российских пехотинцев, которые пытались незаметно продвинуться лесополосами к позициям Сил обороны Украины", – говорится в заявлении.

По данным ГПСУ, именно благодаря работе разведчиков и наблюдательных дронов удалось вовремя зафиксировать перемещение противника. Когда россияне пытались перейти открытый участок, пограничники открыли огонь и уничтожили несколько групп штурмовиков. На видео, которое опубликовали защитники, видно последствия точных ударов.

Представители отряда добавили, что подобные попытки продвижения врага фиксируют регулярно, но все они заканчиваются для российских штурмовых групп одинаково – потерями и отступлением.

Предыдущие успехи пограничников

Напомним, 6 октября бойцы "Форпоста" также отличились результативной операцией на Волчанском направлении. Тогда украинские дроны обнаружили группу россиян, которые двигались к нашим позициям. Пограничники нанесли удары сбросами и FPV-дронами, остановив продвижение врага еще на подступах. Одного из оккупантов взяли в плен.

Пленный на видео признал, что его отправили на войну без подготовки и без объяснений. По словам пограничников, подобные истории подтверждают насколько деморализованными являются войска противника.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как украинские военные устроили оккупантам очередное "огненное шоу". В программе были показаны две уничтоженные вражеские машины, пушка, точка запуска БПЛА, средства связи и фортификации оккупантов. Эффектное видео опубликовали пограничники. Операцию провели бойцы бригады "Гарт" (ГПСУ).

