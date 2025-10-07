'Огненное шоу': на Харьковщине операторы дронов уничтожили две машины и пушку оккупантов. Видео

Украинские военные устроили оккупантам очередное "огненное шоу". В программе было показано две уничтоженные вражеские машины, пушка, точка запуска БПЛА, средства связи и фортификации оккупантов.

Эффектное видео опубликовали пограничники. Операцию провели бойцы бригады "Гарт" (ГПСУ).

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины продолжают методично уничтожать ценную военную технику врага. На этот раз они поразили редкую российскую станцию РЭБ "Житель".

Кроме того, на днях пограничники отбили попытку врага прорваться в Константиновку в Донецкой области. Россияне не смогли продвинуться ни на метр.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях россияне сообщили о своих "победах" на самых тяжелых направлениях. Однако украинские военные опровергли очередной фейк врага относительно "продвижения" в Ямполе (Донецкая область), отметив, что это очередная попытка посеять панику и дезинформировать население.

Ранее в оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" опровергли распространенную информацию о якобы захвате российскими войсками населенного пункта Колодязи на Лиманском направлении. Представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский отметил, что данные о контроле села оккупационными силами не соответствуют действительности.

Также в ISW сомневаются, что армия РФ контролирует территорию вблизи Доброполья. Данные, которыми располагают аналитики, свидетельствуют о том, что украинские подкрепления прибыли на усиление направления и не дают врагу закрепиться на новых позициях. В Институте изучения войны ждут подтверждения того, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию и выбить врага с части территории, на которую он просочился.

