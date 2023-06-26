'Пытались сломать психологически': героиня 'Азовстали' Валерия Субботина рассказала в Женеве о пытках в российском плену

Легендарная защитница Мариуполя Валерия "Навка" Субботина, чей муж был убит спустя два дня после импровизированной свадьбы в осажденных стенах комбината "Азовсталь", призвала освободить военнопленных побратимов, оставшихся в России. Она вспоминает, каким пыткам подвергали ее военные преступники и убеждена, что жизнь заключенных в казематах захватчиков превращена в настоящий ад.

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С такими словами она выступила во время 53-ей сессии Совета по правам человека ООН, передает OBOZREVATEL. Легендарная героиня, которая прошла обстрелы из всех видов оружия, острый дефицит воды и смерть близких во время атаки на Мариуполь, впервые задумалась о возможности наложить на себя руки именно в плену у россиян.

"Почти год, находясь в российском плену, у меня не было возможности ходить ровно, поднимать голову, смотреть в глаза… А еще – смеяться или говорить иначе, как шепотом, потому что за это можно получить физическое наказание. Я слышала по отношению к себе и другим пленникам разве что нецензурные выражения и унизительные слова", – вспоминает Валерия перед участниками международной конференции.

Она рассказала, что подвергалась многочасовым пыткам, на которых оккупанты пытались сломать ее психику и волю, манипулируя сведениями о погибшем от их же пуль муже. Впоследствии они начали цинично утверждать, что ее любимый Андрей был убит от руки украинского снайпера.

"Выводили меня из себя, низменно затрагивая его память. Только после возвращения из плена я узнала, что тело моего мужа они так и не отдали", – сказала мужественная украинка.

Кроме постоянного психологического давления и моральных мучений, "дознаватели" не гнушались причинять девушке физическую боль. Они выводили ее из камеры поздно вечером и раздевали, выкручивали руки, на которых видели патриотические татуировки, душили и избивали.

"Никакого доступа к правдивой информации относительно событий в моей стране у меня не было. На допросах мне ежедневно говорили, что Украина уничтожена, что никаких обменов не будет, поэтому единственный выход - подписать документы о сотрудничестве. Говорили, что в моей стране меня уже никто не ждет", – с горечью говорит Валерия.

Захватчики свели в могилу и бабушку защитницы, оставив "Навку" без единого родного человека на земле. К пожилой женщине приходили представители агрессора и говорили, что ее внучка – убийца и нынче убивает российских детей.

"Из-за того, что я известный человек в Украине, меня физически заставляли дать лживое интервью о якобы имеющихся в "Азове" нацистах и преступлениях украинских военных против гражданского населения, которые на самом деле совершили российские военнослужащие. Чтобы я согласилась на интервью – меня отправили в карцер зимой. Это очень маленькое помещение в подвале, где невозможно согреться с одиночными камерами. Я постоянно слышала там, как избивают моих побратимов", – продолжила Валерия.

Однажды пьяные сотрудники ФСБ, предварительно напившись, угрожали украинке изнасилованием, после чего, по их убеждению, она забеременеет. Тогда, подчеркивали они, "Навка" навсегда останется в России воспитывать "их" ребенка.

"После этого мне пришлось спрятать кусок стекла в полу камеры, чтобы в случае реализации их угроз принять кардинальные меры по отношению к себе. В плену они фактически доводили меня до самоубийства. Пытались заставить взять на себя уголовную ответственность. Однако из-за того, что они отняли у меня всякую мотивацию к самосохранению, отняли мое будущее – мне нечего было терять. Так что я выдержала это и дождалась обмена, но я не знаю, все ли выдержат", – подытожила Субботина.

Героиня призывает международное сообщество предпринять все возможные ресурсы, чтобы обменять пленных героев "Азовстали". Бойцы, которые фактически противостали целой орде российского нашествия, подвергаются пыткам и зверскому отношению ежедневно, ежечасно.

"Пока я выступаю перед вами, в эту минуту, кого-то из них бьют, унижают… Как можно, зная это, спокойно жить? Я – не могу. Я вроде бы все еще на Азовстали – с погибшими, тела которых нам не отдают. И в плену – с теми, кого мучают там, на чужбине", – заключила Валерия, после чего все участники почтили ее аплодисментами стоя.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве открылась душераздирающая инсталляция в честь несокрушимых героев "Азовстали", попавших в плен России, где большинство из них находятся до сих пор. Композиция символизирует силу и веру героических украинских воинов, которые защищали осажденный Мариуполь.

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