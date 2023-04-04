Пытался скрыться с данными о Силах обороны: пограничники задержали агента РФ на пути в Беларусь. Фото

Представители Государственной пограничной службы Украины задержали российского агента. Врага удалось поймать на пути в Беларусь.

Видео дня

Об этом сообщает ГПСУ в Telegram. Отмечается, что россиянин пытался сбежать в Беларусь с информацией об обороне Украине (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Поймали "на горячем": пограничники задержали агента РФ на пути в Беларусь. Мужчину без документов остановили недалеко от границы на Житомирщине", – сказано в сообщении.

По словам пограничников, правоохранителям он представился другим лицом.

"При себе имел планшет и записную книжку с информацией о воинских частях Сил обороны", – добавили в ГПСУ.

Более того, позже выяснилось, что задержанный является фигурантом уголовных производств против основ национальной безопасности.

"Нарушитель задержан и в дальнейшем его маршрут будут планировать компетентные органы", – сообщили пограничники.

Отметим, ранее на въезде в Киев пограничники обнаружили еще двух сторонников "русского мира". Одним из них оказался священник УПЦ МП, в телефоне которого нашли компрометирующую переписку, а также загранпаспорт с отметкой о пересечении границы с РФ.

Также в Красногоровке Донецкой области среди бела дня разоблачили фаната "русского мира", который до сих пор ждет прихода оккупантов. Пенсионер заявил, что больше "любит россиян", но пришел получать гуманитарку от украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области обнаружили сторонника "русского мира", который направлялся в Киев. В его мобильном телефоне, в частности, обнаружили переписку пророссийского характера.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!